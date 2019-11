„În „prea marea sa înţelepciune”, ca sa nu spun altfel, pentru a justifica execuţia mea din partid, d-na Dăncilă afirma:

"După alegerile europarlamentare, am hotărât cu toţii că nu mai discutăm despre justiţie, guvernul nu va interveni în niciun subiect legat de justiţie. Ne-am învăţat lecţia şi nu vrem să mai repetăm greşelile făcute. Doamna Birchall a ieşit în spaţiul public cu teme legate de justiţie şi acest lucru i-a deranjat pe colegi." "Faptul că a ieşit pe declaraţii pe justiţie fără să aibă acest drept, această posibilitate. Faptul că noi am înţeles votul de la europarlamentare şi de atunci nu am mai vorbit despre justiţie."

Păi doamna Dăncilă, era în fişa postului de ministru al justiţiei să vorbesc despre justiţie, despre nenorocirile pe care le-am găsit în legile făcute şi în timpul mandatul dvs. de "Comisia specială Iordache" de exemplu, despre asaltul asupra justiţiei, că doar nu era să vorbesc despre vreme sau despre broşe”, i-a răspuns Ana Birchall luu Dăncilă, printr-un mesaj pe Facebook.

Fostul ministru a mai precizat că a respectat votul românilor de la referendum în privinţa problemelor din justiţie, deoarece românii cereau să fie oprit asediul asupra sistemului judiciar.

Birchall îi atrage atenţia fostului premier în legătură cu o scăpare în discursul de miercuri seară.

„P.S. Aseară am mai citit încă o minciunică, anume că dvs., d-na Dăncilă, aţi fi fost lăudată în ultimul raport MCV! Mă îndoiesc că aţi citit raportul, deşi trebuia. Dacă l-aţi fi citit, aţi fi observat că NU sunteţi deloc lăudată, ci mai degrabă criticată! În raportul MCV este lăudată exact acea perioadă în care mi-am exercitat mandatul, conform aşteptărilor, acelaşi mandat pe care dvs. îl criticaţi!”, mai punctează fostul ministru al Justiţiei.

Preşedintele PSD Viorica Dăncilă a anunţat, după şedinţa CEx a PSD de marţi, că membrii comitetului au luat decizia de a-i exclude pe Cozmin Guşă, Ana Birchall şi pe toţi cei care au votat pentru Guvernul Orban.

"Faptul că a ieşit pe declaraţii pe justiţie fără să aibă acest drept, această posibilitate. Faptul că noi am înţeles votul de la europarlamentare şi de atunci nu am mai vorbit despre justiţie. Era subiectul celor care aveau probabil probleme cu justiţia dintre candidaţi", a explicat liderul PSD.