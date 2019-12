UPDATE

Purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Victor Ţuhaşu, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că se fac cercetări pentru stabilirea circumstanţelor în care a fost montată centrala termică în lăcaşul de cult.

Astfel, poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în perioada 2002 – 2003, persoane necunoscute au amplasat în biserica din Târgu-Jiu o centrală termică a cărui coş pentru evacuare a fost montat prin străpungerea zidului lăcaşului de cult, printr-o frescă ce reprezintă unul dintre ctitorii Bisericii, fără a avea autorizaţie de construire.

S-a întocmit dosar penal şi poliţiştii fac cercetări pentru distrugere şi executarea de lucrări fără autorizaţie de construire.

La rândul lor, reprezentanţii Direcţiei Judeţene pentru Cultură Gorj au anunţat că sunt în căutare de soluţii pentru mutarea centralei.

„Aşteptăm finalizarea anchetei şi, între timp, ne gândim la o soluţie de aducere în starea iniţială a picturii, în zona unde a fost montată centrala termică şi la posibilitatea de a amplasa centrala într-o locaţie secundară, mai au acolo nişte construcţii în incinta bisericii. Încercăm să o mutăm acolo, o să vorbesc cu un proiectant atestat de Ministerul Culturii să vedem în ce măsură se poate susţine această idee a noastră”, a precizat, pentru MEDIAFAX, Pompiliu Ciolacu, şeful Direcţiei pentru Cultură Gorj.

În Biserica „Sfântul Nicolae” din Târgu-Jiu, o centrală termică a fost montată peste o pictură veche de 200 de ani. Un bărbat a postat imaginile pe Facebook, fiind revoltat de situaţie: „Biserica Sfântul Nicolae din Târgu-Jiu- Ctitorie de la 1795 a protopopului Andrei Schevofilax şi soţiei sale Maria, a pitarului Grigorie Crăsnaru şi a Stancăi slugereasa Crăsnaru, soţia slugerului Gheorghe Crăsnaru a fost terminată în anul 1813, după cum reiese din pomelnicul semnat la 1814 de Dionisie Eclesiarhul. Pictura interioară a fost făcută la 1812 de diaconul Mihai din Târgu-Jiu, Anghel vopsitorul şi de Ion. Şi cică de ce sunt eu trist".

Luni, biserica era fost închisă, iar preoţii au susţinut că au închis lăcaşul de cult pentru că au plecat să dea declaraţii în acest caz.

Viceprimarul din Târgu-Jiu, Adrian Tudor, a declarat, luni, presei, că un proiect avizat de Ministerul Culturii costă foarte mult, „pentru că lucrezi cu specialişti, şi atunci cu siguranţă este nevoie de un sprijin şi din partea comunităţii, pentru că acest patrimoniu cultural este al întregii comunităţi. Ca să nu se mai repete astfel de lucruri trebuie să existe un dialog, înţelegerea că banii care ajung către biserică ajung, de fapt, către nişte clădiri de patrimoniu care trebuie bine conservate”.

„Din păcate, nu este un caz singular”, a adăugat viceprimarul.

Întrebat dacă se poate repara ceea ce s-a întâmplat la biserica „Sfântul Nicolae”, Adrian Tudor a spus că da: „Din păcate, e o pictură restaurată, din fericire este o greşeală care poate fi îndreptată”.

În opinia viceprimarului, Primăria are obligaţia să se implice pentru că „sunt atât de multe biserici în Târgu Jiu care sunt monument istoric şi care au fiecare o poveste extraordinară”.

Adrian Tudor a mai spus că centrala a fost pusă pentru binele enoriaşilor, neţinându-se cont că este afectată o clădire de patrimoniu.

Luni, biserica a fost închisă, preotul Adrian Porei declarând că „toţi am plecat pe teren, am fost solicitaţi să mergem să dăm nişte declaraţii”.

De asemenea, poliţiştii şi reprezentanţii Direcţiei Judeţene pentru Cultură Gorj au dispus o anchetă în acest caz.

Luni, biserica a fost închisă, însă surse locale spun că imediat ce pe Facebook au apărut imaginile cu centrală termică lăcaşul de cult a fost închis.

„Este închisă, pentru că toţi am plecat pe teren, am fost solicitaţi să mergem să dăm nişte declaraţii. A pus cineva o fotografie şi se înţelege altceva. Acolo a fost o sobă, care avea evacuarea pe acolo, o sobă pe gaze, deci au fost şi gaze acolo şi coşul făcut. Era mult mai gros. S-a deschis o anchetă. Acesta este adevărul. Nu am găurit noi pe acolo sau Doamne fereşte. Din contră, eu am făcut proiect de restaurare, pictura s-a restaurat şi am îmbunătăţit acolo. Se vede foarte bine că este restaurat. Nici vorbă să facem noi nebunii din acestea. A fost înlocuită acea sobă cu o centrală, prin 2002 cred. Eram acolo, dar nu eram paroh. S-a făcut o chetă, nu era căldură în biserică”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, preotul Adrian Porei.

Acesta susţine că, după restaurarea picturii, s-a constatat că centrala termică şi coşul se află într-un loc nepotrivit.

„Suntem în lucru cu un proiect, în care noi am gândit şi chestiunea aceasta. Că nu ne place nici nouă cum arată, dar un proiect la un monument istoric este de durată. Este în lucru şi o să găsim o soluţie, dar nici vorbă să găurim noi. Aşa s-a interpretat. Doamne fereşte! În momentul când era gaura făcută acolo, pictura de pe biserică nu se vedea, era atât de afumată. După ce s-a restaurat a apărut la iveală unde vine coşul. Nu se vedea nimic, unde este sfânt. Gaura este de 50-100 de ani, oamenii trebuiau să aibă căldură de când lumea şi pământul. Duminică, biserica a fost deschisă, am fost la slujbă”, a mai declarat Adrian Porei.

Luni, poliţiştii au făcut cercetări, a spus, pentru MEDIAFAX, Victor Ţuhaşu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Şi reprezentanţi ai Direcţiei Judeţene pentru Cultură Gorj au dispus o anchetă în acest caz.

