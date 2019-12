Sute de enoriaşi din Galaţi se roagă într-o biserică amenajată într-un fost spaţiu comercial situat la parterul unui bloc din oraş. Biserica a fost deschisă în urmă cu 15 ani şi de atunci numeroşi credincioşi i-au trecut pragul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Biserica „Sf. Danil Sihastru şi Sf. Ioan Iacob” funcţionează într-un fost spaţiu comercial, la parterul unui bloc şi se învecinează cu laboratorul unei cofetării şi cu apartamentele de la etaj.

În plus, în parcarea din faţa blocului a fost montat un clopot şi a fost construit un altar din lemn pentru slujbele care pot fi ţinute afară.

„Este o parohie nouă, am găsit acest spaţiu într-o iarnă, era singurul disponibil. A fost o alimentară în interior, proprietarul ni l-a dat sub formă de sponsorizare, nu plătim chirie, doar utilităţi. Capela din parcare am deschis-o în urrmă cu 10 ani, este o parcare mare şi nu-i încurcă pe oameni. Apoi, clopotul l-am pus în 2007. Recunosc că am avut emoţii, mi-a fost frică să nu se plângă oamenii de zgomot. A fost o surpriză plăcută modul cum au reacţionat oamenii. Nu am avut niciodată probleme cu vecinii, cu utilităţile. În parohie sunt în jur de 1.000 de apartamente, la fiecare slujbă vin 100-150 de oameni”, a povestit, pentru MEDIAFAX, preotul Claudiu Mitu.

Oamenii au reacţii diferite când văd biserica de la parterul blocului, amenajată în locul unui magazin.

Cei care locuiesc la etajul 1 ascultă slujba din pat, alţii evită să meargă la slujbă în locul din care odinioară cumpărau alimente.

„E mai bine aşa, stăm în pat şi ascultăm slujba, aşa mi-au spus vecinii de deasupra. Sunt oameni credincioşi cei de la etajul 1. În 2017 am avut emoţii, a vrut o reţea de supermarketuri să închirieze spaţiul. Practic, biserica a fost salvată de vecini, au refuzat să semneze pentru acordul dat comerciantului şi am rămas cu biserica. Alţii enoriaşi merg la alte biserici, spun că nu vor să intre la slujbă în locul în care înainte mergeau la cumpărături”, a spus preotul Mitu.

În viitor, biserica se va muta într-o fostă centrală termică de cartier, situată în spatele blocului. Reprezentanţii Primăriei au anunţat că vor ceda bisericii spaţiul care în prezent nu este folosit, iar preotul va igieniza clădirea şi o va amenaja corespunzător.