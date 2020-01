„Marius (n.n. - preşedintele Kola Kariola), iartă-mă că te bat la cap, dar nu mai ştiu ce să fac!

Ieri am făcut atac de panică, am reuşit să mă pun pe picioare, să fac emisiunea. Azi dimineaţă am făcut din nou, mi-a trecut, acum iar m-a luat.

Mi se încleştează maxilarele şi nu pot să respir şi nici nu sunt genul să chem salvarea. Nici nu vreau să chem, n-am cum, ca cu atâţia căţei (n.n. - la ea acasă), cine dracu intră aici?! Sper să-mi revin, dar ăsta (n.n. - patronul unui adăpost de câini) mă omoară cu zile. Deci ăsta e un nenorocit pur şi simplu. Îţi dai seama că a terminat cu cei de la DSV (n.n. - Direcţia Sanitar Veterinară), dacă e adevărat. Şi nu-mi dă nici măcar un mesaj. Nu ştiu ce se întâmplă cu Fetiţa (n.n. - unul dintre câinii ei) şi mie îmi e acum rău, dar când îmi revin, îl ia mama dracului. Dacă ăsta îşi imaginează că eu sunt genul care doar plâng şi mă resemnez, se înşală. Crede-mă!

Dar nu ştiu ce să mai fac acum. Te rog din suflet, când termini treaba, dă-mi un semn. Merci! Merci, din suflet!”

Jurnalista Cristina Ţopescu a murit, ea fiind găsită duminică seară de poliţişti în casa sa din oraşul Otopeni.

Cristina Ţopescu s-a născut la Oradea, în 1960 (avea 59 de ani). A fost fiica lui Cristian Ţopescu, celebru comentator sportiv. A intrat în lumea televiziunii în perioada 1970-1979, când a apărut în emisiuni pentru copii. A absolvit facultatea de Limbi Străine din Bucureşti.

Cunoscută ca prezentatoare de televiziune, în 2013 a devenit membră a PSD, în acel moment a încetat colaborarea cu televiziunea Prima Tv pentru care prezenta ”Focus”, principala emisiune de ştiri a televiziunii.

Din 2013 a fost la Antena 3, însă a anunţat că se retrage de la postul de televiziune în 2017, invocând motive personale.

În 1989, jurnalista a încercat să fugă din România şi a fost arestată primind trei luni de închisoare. A fost eliberată din arest pe 19 decembrie 1989.