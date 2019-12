Membrii asociaţiei promit că după sărbători vor strânge brazii pe propria lor cheltuială şi îi vor planta în curţile unităţilor de învăţământ din oraş.

Mai mult chiar, începând de anul viitor, reprezentanţii Galaţi 4x4 vor să facă o pădure de brazi pe un teren al statului.

De aceea, membrii asociaţiei îi îndeamnă pe copii să-şi roage părinţii să cumpere doar brazi în ghivece.

„Recunosc că este o idee împrumutată, dar este o idee bună. Noi am decis să facem această campanie în oraş, este primul an şi vrem să ne organizăm cât mai bine. Avem o înţelegere cu Inspectoratul Şcolar, vom planta brazii în curţile şcolilor şi grădiniţelor din oraş. Iniţial, am vrut să mergem în zona Izvoarele, să facem o mică pădure de brazi, dar am decis să o lăsăm pe anul viitor. Noi oferim asistenţă la plantat, suntem un grup de 10 voluntari. Sperăm să prindă ideea, nu avem target. Brazii vor fi adunaţi după anul nou, persoanele care vor să planteze brazi cu ajutorul nostru ne pot contacta pe Facebook sau telefonic. Îi rugăm pe copii să le ceară părinţilor să cumpere brazi care pot fi replantaţi”, a explicat pentru MEDIAFAX, reprezentantul asociaţiei, George Nica.

Gălăţenii se declară încântaţi de idee.

„Este exact ceea ce trebuie să se întâmple în fiecare an, trebuie să fie o regulă. În occident, dar şi în alte oraşe din România se întâmplă de mult, e bine că în sfârşit s-a gândit cineva şi la gălăţeni”, a spus un cetăţean, completat de altul: „Ar fi mai bine să avem o lege care să interzică tăierea brazilor. Cu vorba bună şi cu iniţiative de lăudat nu se rezolvă problema. Până la urmă vorbim despre viitorul nostru, ne batem joc de el, nici măcar câţiva voluntari cu idei bune nu pot schimba mare lucru”.

Campania de replantare a brazilor se va desfăşura după anul nou.