„Am văzut că cei de la Comisia Naţională de Arheologie vor să boicoteze, să aducă reprezentanţi ai sindicatelor pe data de 14 să protesteze în faţa ministerului. Fac un apel ca aceştia să stea liniştiţi, pentru că această OUG 43 se află pe site-ul ministerului. O pot consulta şi de acasă şi pot să ne transmită propunerile pe căile online. La final îi aşteptăm la discuţii”, a declarat Daniel Breaz, în cadrul unei conferinţe de presă.

El a afirmat că îi aşteaptă pe reprezentanţii Comisiei de Arheologie la discuţii, la minister şi îi atenţionează pe aceştia că OUG 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic este încă în dezbatere publică şi că încă se poate veni cu propuneri de modificare a acesteia.

„Un articol care a apărut în presă este o scrisoare deschisă trimisă de către Comisia Naţională de Arheologie unui cotidian naţional, în care îşi exprimă nemulţumirea legat de modificările OUG 43/2000. Eu cred că aceşti domni din Comisia Naţională de Arheologie nu s-au uitat pe site-ul ministerului să vadă că această ordonanţă este în dezbatere publică până pe 20 iunie. Nici măcar nu a expirat această perioadă de consultare publică. Menţionez că până în momentul de faţă nu am primit nicio observaţie sau propunere într-un mod oficial la Ministerul Culturii. Văd că modalitatea de lucru a unora este scrisoarea deschisă trimisă direct presei. Îi invit pe aceşti domni din comisie în data de 14, la minister, când au programată o şedinţă a Comisiei de Arheologie şi îi aştept cu propuneri într-un mod oficial, şi la discuţii şi la dezbateri, până vom soluţiona această ordonanţă”, a adăugat Breaz.

Ministrul Culturii a afirmat că este nevoie de modificarea OUG 43/2000 privind protecţia patrimoniului cultural, deoarece, „fiind emisă acum 20 de ani, nu mai este din toate punctele de vedere funcţională şi aplicabilă pe ceea ce înseamnă în momentul de faţă legislaţie actualizată”.

De asemenea, Daniel Breaz a transmis că bugetul pentru Operele din Iaşi şi Cluj sunt mai mari în comparaţie cu anul 2018.

„O altă chestiune pe care aş vrea să o clarificăm. Am văzut anumite instituţii de spectacole. Au pornit cu anumite petiţii, scrisori deschise. Opera din Cluj şi Opera din Iaşi, cumva în tandem, că le-am scăzut bugetul, că bugetul lor a scăzut şi nu mai au bani decât 30%. Nu este corect ceea ce au afirmat. Am datele pe fiecare instituţie în parte. Opera Naţională din Iaşi, anul trecut a avut un buget de 28.673.000 lei, iar anul acesta are un buget de 29.797.000 lei. Suma de anul trecut este mai mică decât suma alocată anul acesta. Opera Naţională din Cluj, anul trecut a avut 29.069.000 lei. Anul acesta are 30.264.000 lei. E un buget mai mare decât anul trecut. Fac un apel, pentru că şi eu am condus o instituţie publică. Bugetul şi banii alocaţi de la stat să fie cheltuiţi cu responsabilitate, iar managerii instituţiilor să fie raţionali atunci când distribuie sumele şi cânt îşi împart bugetul. Îi asigur că va fi o rectificare bugetară şi aceste sume vor creşte”, a transmis ministrul.

Declaraţia lui Daniel Breaz vine în contextul în care Federaţia Naţională a Sindicatelor din Cultură şi Presă CulturMedia se solidarizează cu membrii Comisiei Naţionale de Arheologie şi anunţă că vor purta o banderolă neagră vineri, în timpul programului, solicitând Ministerului Culturii apărarea patrimoniului cultural naţional, arată un comunicat.

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Cultură şi Presă invocă, într-un comunicat remis Mediafax, marţi, „situaţia de criză a patrimoniului cultural naţional, semnalată în scrisoarea deschisă trimisă domnului Daniel Breaz, Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale (MCIN), de către membrii Comisiei Naţionale de Arheologie, la care se adaugă gravele atacuri la adresa sectorului cultural, printr-o politică iresponsabilă cu urmări pe termen lung”.

În textul remis Mediafax sunt enumerate „diminuarea cu 30% a bugetelor instituţiilor de cultură, asediul asupra Aministraţiei Fondului Cultural Naţional, acţiunile de transformare a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale într-o «entitate pe persoană fizică», refuzul unui dialog social real, perpetuarea unui sistem clientelar ce blochează dezvoltarea infrastructurii şi resursei culturale şi nu încurajează actul cultural de calitate, se constituie în tot atâtea motive pentru a realiza solidaritatea cu lucrătorii din acest domeniu, indiferent dacă sunt din sectorul bugetar sau din cel independent”.

Organismul cheamă alături toate sindicatele muzeale, anunţând că, „în ziua de 14 iunie 2019, toţi vom purta o banderolă neagră în timpul programului de lucru. Totodată, vom iniţia demersul pentru obţinerea autorizaţiei de protest la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale”.

Protestatarii solicită Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale respectarea misiunii publice „pentru apărarea patrimoniului cultural naţional, domeniu de importanţă strategică a României europene”.

Comisia Naţională de Arheologie a anunţat, marţi, că va intra în grevă pe termen nelimitat, începând cu 14 iunie, data următoarei sale şedinţe de plen, în cazul în care MCIN nu va găsi căile potrivite de dialog şi de acţiune concretă pentru a evita o „vulnerabilizare asumată a patrimoniului cultural”, prin modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional. Documentul, susţin protestatarii, a fost întocmit fără consultarea şi fără orice altă notificare prealabilă a comisiei de specialitate.

Foto: caracter ilustrativ