„Da, în aceeaşi zi în care am fost desemnată candidat la prezidenţiale, am intrat în partid şi am fost aleasă de către membrii Congresului preşedinte al Biroului Executiv. Da, dânsul (Dan Voiculescu - n.r.)este creatorul doctrinei umaniste în România şi vă spun sincer că este o doctrină foarte pragmatică şi foarte de aplicat”, a afirmat Ramona Bruynseels, joi seara, întrebată de jurnalistul Ion Cristoiu dacă este preşedintele Partidului Puterea Umanistă (PPU).

Chestionată mai departe de jurnalistul Ion Cristoiu dacă s-a supărat Dan Voiculescu pe ea, din cauza înregistrărilor în care îl critica, Ramona Ioana Bruynseels a răspuns: „Nu s-a supărat foarte tare. Relaţia noastră este în continuare o relaţie normală de colaborare, în cadrul acestui proiect, respectiv amândoi suntem oameni serioşi, conştientizăm miza şi conştientizăm şi riscurile. Fiecare facem greşeli că nimeni nu este perfect, însă ceea ce este important este cu ce anume vor rămâne oamenii”.

Întrebată dacă trustul de presă al lui Dan Voiculescu o susţine, prezidenţiabilul PPU a replicat: „După cum aţi observat şi dumneavoastră sunt prezentă la Antena, însă da, deci dânsul mă sprijină din acest punct de vedere, grupul Intact mă sprijină, însă nu aş spune neapărat că acesta este un avantaj, pentru că în acelaşi timp, ştiţi şi dumneavoastră, că tocmai datorită faptului că Intactul mă difuzează şi mai apar ştiri cu mine şi prezenţe de ale mele, în acelaşi timp însă sunt celelalte televiziuni care nu îmi dau voie să apar la ele sau care vin cu pretenţii aberante în momentul în care vrei să apari acolo sau care îţi interzic efectiv şi nu îţi pronunţă numele. Nu pentru că ţi-ar fi numele foarte greu, ci pentru că nu vor”.

Bruynseels a adăugat că presupune că înregistrarea a fost făcută de cineva care era în casă cu ea şi cu soţul ei, atunci când vorbea la telefon cu un coleg. În caz contrar, înseamnă că are un microfon în casă, a mai spus ea.

„Bănuiesc că înregistrarea a fost făcută de persoana care se afla în casă cu mine şi cu soţul meu la acel moment, care a intrat în casă în acel moment când eu mă certam la telefon cu colegul meu. Bănuiesc că el a fost. Dacă nu a fost el, ceea ce nu mi s-a spus dacă este o înregistrare cu telefonul sau este o altfel de înregistrare, dacă nu a fost el, înseamnă că a fost sau este în continuare un microfon la mine în casă sau cel puţin un microfon la mine în casă, platat nu ştiu când”, a explicat candidatul PPU la prezidenţiale.

Întrebată dacă va acţiona din punct de vedere legal în acest sens, Ramona Ioana Bruynseels a răspuns: „Da, voi face cu siguranţă, însă în momentul în care voi trece de campanie şi am timp să mă ocup de asta, pentru că vreau să analizez. Eu nu mă grăbesc în general la lucruri. Măsor de multe ori şi tai o dată, pentru că nu vreau să intrăm în alte complicaţii negândite, ci vreau să văd exaxt ce s-a întâmplat, să ştiu că este adevărat şi apoi voi ştii ce am de făcut”.

La jumătatea lunii octombrie publicaţia newsweek.ro a prezentat câteva înregistrări cu discuţii între candidata Partidului Puterii Umaniste la preşedinţie, Ramona Ioana Bruynseels, şi oameni din staff-ul său din care reiese conflictul în care se află cu Dan Voiculescu, mogulul din spatele PPU. Bruynseels reclamă şantaj şi folosirea discreţionară a banilor.