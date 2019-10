„Este o dezinformare crasă şi a fost o lucrătură urâtă. Un articol care a apărut în 2017, imediat după ce am fost promovată în Guvern, la funcţia de secretar de stat. Cineva m-a introdus pe Facebook, într-un grup care avea acest obiect. Niciodată nu am dat un like, niciodată nu am comentat nimic, nici măcar nu am ştiut că fac parte din acel grup. Am aflat din acel articol”, a afirmat Ramona Ioana Bruynseels, joi seara, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, întrebată despre informaţiile potrivit cărora ar face parte dintre organizaţie numită „Pământul este plat”.

Prezidenţiabilul Partidului Puterii Umaniste (PPU) a adăugat că nu are nicio treabă cu „Pământul este plat”, fiind un om „tradiţionalist şi conservator”, care crede în ceea ce a învăţat.

„Ei bine, din păcate, deşi i-am informat pe jurnaliştii respectivi că nu este adevărat şi iată ce s-a întâmplat, continuă să scrie acest lucru. Vedeţi dumneavoastră, dacă nu au ce să scrie pentru că nu sunt coruptă, nu am furat, nu am minţit, nu am făcut tâmpenii, vin cu astfel de lucruri. Deci nu, Pământul este sferic. Eu sunt un om tradiţionalist şi conservator. Cred în bunul Dumnezeu, cred în ce am învăţat la şcoală că Pământul este rotund, sferic m-au corectat oamenii când am scris asta pe Facebook. Deci nu. Nu am nicio treabă cu Pământul este plat. Sunt un om cu toate oalele acasă şi cu mansardă cât de cât sănătoasă”, a conchis Bruynseels.