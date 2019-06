Bucharest Pride 2019 are loc între 14 şi 24 iunie, iar sloganul este #loveforall

Bucharest Pride, festivalul din România care sărbătoreşte an de an diversitatea şi drepturile persoanelor LGBTQIA+, are loc în perioada 14 - 24 iunie, sub sloganul #loveforall şi va culmina cu Marşul Bucharest Pride, organizat pe 22 iunie, potrivit organizatorilor.