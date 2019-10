„Vom preda cu tot ce am făcut până acum, toate realizările pe care le-am făcut. Din păcate, panica românilor asupra a ceea ce se va întâmpla, asupra salariilor şi pensiilor, şi anume această austeritate anunţată pe la colţuri de colegii din Opoziţie. Sper ca cei care vin la guvernare să se ţină de aceste măriri. Am auzit pe ultima sută de metri că nu vom tăia salariile şi pensiile - este un lucru bun, dar nu am auzit dacă vom implementa în continuare aceste creşteri”, a declarat Marius Budăi, la Antena3.

Ministrul interimar al Muncii a mai menţionat şi creşterile salariale din programul Guvernului Dăncilă: „La 1 ianuarie 2020 trebuie mărite salariile cu 25% din diferenţă, la 1 septembrie 2020, salariile profesorilor trebuie să fie aduse la nivelul salariilor din 2022, iar punctul de pensie trebuie să ajungă la 1.775 lei”.

Budăi a mai spus că, dacă va veni un audit din partea Opoziţiei, nu se teme.

„Nu, absolut deloc (nu se teme, n.r.), este un lucru normal. Aşa se face, nu avem nicio problemă”, a mai spus ministrul interimar.

Moţiunea de cenzură a fost adoptată, joi, în plenul reunit al Parlamentului, fiind 238 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” şi trei voturi anulate. Astfel, Guvernul Dăncilă a picat. Marius Budăi a fost ministru al Muncii în acest guvern.