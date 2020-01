„Pentru capitolul „Culte” am alocat anul acesta o sumă mică în comparaţie cu anii anteriori, din cauza restricţiilor bugetare, 10,4 milioane de lei, adică aproximativ două milioane de euro. Am discutat cu Patriarhia Română, cum să fie alocată această sumă, fiind una mai mică comparativ cu anii anteriori, şi practic ne-am sprijinit pentru întocmirea listei de priorităţi, ceea ce au considerat domniile lor să se realizeze în a acest an, am preluat şi noi ca atare. Prin urmare, veţi găsi o serie de biserici din Municipiul Bucureşti, care sunt monumente istorice şi care trebuie să fie reabilitate, consolidate, refăcute. Pratic, a fost o decizie de comun acord cu Patriarhia Română”, a declarat, marţi, Gabriela Firea.

Gabriela Firea a prezentat marţi planul de Buget pentru 2020, iar potrivit acestuia, prioritare pentru Municipalitate sunt fluidizarea traficului şi combaterea poluării, pentru care se alocă suma de 518 milioane de euro.

La Sănătate sunt prevăzute 100 de milioane de euro, în timp ce pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic se acordă 45 de milioane de euro.

Pentru servicii puiblice la asistenţă socială - 115 milioane de euro, iar pentru servicii publice - 223 milioane de euro (aici intră şi modernizarea reţelei de Termoficare).

De asemenea, Municipalitatea are de plătit credite de 184 de milioane de lei, precum şi titluri executorii din litigii în valoare de 122 de milioane de euro.

Cultura va primi 153 de milioane de lei, iar pentru organizarea Campionatului European de Fotbal 2020 se alocă suma de 12,5 milioane de euro.