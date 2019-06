„Proiectul pe care l-am pus în discuţie la comisia specială are în vedere în primul rând preluarea pachetului propus de AEP în 2018, acel L 302 şi la Camera PL-x 427 în sensul în care atunci reuşeam să îmbunătăţim legislaţia electorală fără a avea în vedere aceste probleme care s-au constatat la alegerile pentru Parlamentul European şi pentru referendumul consultativ convocat de preşedintele României. Un proiect, 90% din proiect va rămâne în vigoare dar propunem ca iniţiativa L 370 să fie abrogată în totalitate şi să devină o lege nouă care să preia votul anticipat, votul prin corespondenţă, simplificarea procedurilor la secţiile de votare în străinătate şi pregătirea pentru turul I şi turul II al alegerilor prezidenţiale aşa cum s-a discutat şi în spaţiul public. Pentru alte tipuri de alegeri nu venim cu propunere de modificare a sistemului electoral”, a declarat Constantin Buică, după participarea la şedinţa Comisiei speciale de cod electoral din Parlament.

Acesta a transmis că AEP vine cu propunerea ca vineri şi sâmbătă să fie zile pentru vot anticipat iar duminica să fie scrutinul propriu-zis.

„Aşa cum am discutat în primă etapă imediat după alegerile pentru Parlamentul European, veneam cu propunerea de 7 zile în spaţiul public, au fost propus de către preşedintele Klaus Iohannis un număr de 8 zile, iar alte termene erau pentru sâmbătă, noi venim cu propunerea de vineri, sâmbătă şi duminică, alegeri duminică, alegerile propriu – zise şi votul anticipat vineri şi sâmbătă pentru a cădea la media propunerilor făcute în spaţiul public, iar Comisia Parlamentară va avea ocazia să vină cu extinderea sau reducerea acestui termen”, a afirmat Buică.

Şeful AEP a mai spus că preînregistrarea este singurul mod prin care să se ştie în avans câţi cetăţeni vor vota în diaspora.

„Aşa cum spuneţi şi dumneavoastră în 2016 votul prin corespondenţă din punct de vedere tehnic, din punctul nostru de vedere, din punct de vedere tehnic el a funcţionat, din punct de vedere al intenţiei cetăţenilor pentru a se înregistra pentru acest vot prin corespondenţă a fost un eşec, nouă mii şi ceva de solicitări patru mii şi ceva de buletine de vot sosite la biroul pentru cetăţenii din străinătate. Preînregistrarea este singurul moment prin care am putea să ştim în străinătate câţi cetăţeni îşi vor exercita dreptul la vot fie că este prin corespondenţă, fie că este vot anticipat, fie că este votul în ziua de duminică aşa cum este votul clasic”, a explicat Buică.

Preşedintele AEP a mai spus că proiectul elaborat de autoritatea din subordinea sa are în vedere şi creşterea numărului de secţii de vot în aceeaşi locaţie din străinătate.

„La secţiile de votare cred că nu există o limită de alegători, în ţară limita este la 2.000 de alegători maxim, iar în străinătate organizare într-adevăr la nivelul legislaţiei la momentul acesta prioritar este misiunea diplomatică, ambasada misiunii diplomatice consulare şi trebuie lăsat la latitudinea misiunilor diplomatice să extindă numărul secţiilor de votare fie că e în sediul misiunii diplomatice. În proiectul nostru se va întâmpla această posibilitate, ca şeful misiunii diplomatice să dispună înfiinţarea mai multor secţii de votare în aceeaşi locaţie. Dacă într-o ambasadă unde spaţiul permite, faci 5 secţii de votare din start sunt nouă membrii ai secţii de votare şi nouă ştampile, nouă cabine”, a conchis acesta.

Preşedintele Comisiei, senatorul ALDE Dorin Bădulescu, a declarat că există un consens între grupurile parlamentare pentru ideea votului anticipat prelungit şi pe modificarea legsilaţiei pentru votul prin corespondenţă.

„Ceea ce vreau să remarc este în primul rând faptul că există consens între toate forţele politice pentru modificarea legislaţiei electorale şi din câte am observat şi consens pe modificare, pe ideea votului anticipat prelungit. Cu siguranţă există consens din câte am observat şi pe modificare a legislaţiei electorale privind votul prin corespondenţă. Avem un proiect la care a lucrat AEP care va fi transmis tuturor membrilor comisiei în această seară pentru ca începând de mâine (marţi-n.red.) să intre în discuţiile pe articole şi mă bucur foarte mult că am luat decizia de a consulta toate organizaţiile de români din afara graniţelor ţării pentru a culege toate punctele de vedere cu privire la posibile modificări legislative. Şi românii din afara ţării având în vedere că îi vizează în mod direct prima parte a lucrărilor noastre, au dreptul cu siguranţă şi ar trebui să se implice mai mult pentru a găsi acel cadru normativ specific votului în afara graniţelor ţării”, a declarat Dorin Bădulescu.

Bădulescu a mai afirmat că toate organizaţiile de români stabiliţi în afară vor putea să-şi exprime punctul de vedere referitor la modificările legislative.

„Ministerul Pentru Românii de Pretutindeni ne-a pus la dispoziţia Comisiei Speciale toate adresele de e-mail ale asociaţiei de români din afara ţării, vom face din partea comisiei o solicitare către aceste … de toate organizaţiile care au fost puse la dispoziţie din baza de date cu privire la exprimarea punctului de vedere pe modificările legislative care urmează să le facem în continuare”, a spus senatorul.

Dorin Bădulescu a explicat că problematica spaţiior pentru secţiile de votare ţine de Guvern.

„Sigur aici trebuie văzut şi trebuie avut în vedere care sunt zonele vulnerabile din lume unde s-au întâmpinat, unde au întâmpinat probleme cu privire la procesul de votare. Aici ţine mai mult de executiv pentru că nu pot să dimensionez din punct de vedere legal un spaţiu al unei ambasade, este greu să dimensionez, este o chestiune de pură logistică. Dacă logistica permite sigur şi spaţiile permit se vor face mai multe secţii, dacă nu să găsim. (...) Păi nu se poate din punct de vedere legal şi nici nu putem modifica legislaţia electorală din punctul meu de vedere de a avea secţii de vot în afara unei incinte care să păstreze secretul votului. Haideţi să fim serioşi, totuşi în curte eu nu am întâlnit nici un proces de vot serios şi nicăieri în lume astfel de proceduri”, a transmis acesta.

În cazul votului anticipat, Bădulescu este de părere că ar putea fi limitată ca timp campania electorală.

„Campania electorală poate fi limitată din punctul meu de vedere, adică s-ar putea mai devreme cu o zi, cu două, urmează să vedem dacă este necesară o astfel de modificare, sau şi nu văd care ar fi problema, dacă cumva s-ar suprapune mă rog perioada de vot din străinătate cu campania din ţară, putem avea mai multe soluţii”, a declarat preşedintele comisiei speciale.

Legat de ora închiderii secţiilor de vot, politicianul a declarat: „Din punct de vedere procedural ora de închidere a urnelor este indicat să rămână aceeaşi, având în vedere că vom introduce această prevedere, trebuie să avem rezultatele unui scrutin plecând de la un dead- line, un termen limită”.