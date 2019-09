Fetiţa ar fi fost logodită cu un tânăr major. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, transmite Gazeta de Sud.

Sesizarea a fost înaintată către procurorul general Bogdan Licu, dar şi către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţii.

Potrivit documentului, o fată de 11 ani din Craiova a fost logodită cu un tânăr de 20 de ani din Slatina. După petrecerea prilejuită de acest eveniment, minora ar fi fost deflorată, cu mâna, de către viitoarea soacră.

Preşedintele Asociaţiei Partida Romilor Pro-Europa, filiala Olt, Sandu Curt, a declarat că a mers să verifice informaţiile, însă lucrurile nu ar sta tocmai aşa cum au fost comunicate. „A fost o înţelegere. Fata nu are 11 ani, are 13, şi băiatul are 18, nu 20. Nu s-a culcat cu ea. Am fost la ei, m-am interesat. Nu s-a culcat cu ea, este încă virgină, cel puţin aşa spun părinţii copiilor”, a declarat Curt.