Procurorul-şef adjunct al DNA, Călin Nistor, cel care asigură interimar conducerea instituţiei, nu ştie să fie vizat în vreun dosar penal şi nici nu s-a interesat vreodată de asta.

"Nu cunosc nimic despre vreo cauză penală care sa mă privească. Nu m-a interesat niciodată dacă fac obiectul vreunei plângeri penale, deoarece, în toată cariera mea, nu am făcut decât să respect normele legale şi codul deontologic al magistraţilor. Nu i-am cerut niciodată fostului procuror şef al DNA, Anca Jurma, şi nici altui procuror din subordine să-şi încalce principiile deontologice şi de legalitate care guvernează ancheta desfăşurată într-un dosar penal. De asemenea nu am avut niciodată vreo discuţie cu vreun procuror care ar fi avut în lucru vreo cauză care să mă privească.

La data la care s-ar fi purtat acea discuţie din înregistrare, toate cauzele care-i vizau pe magistraţi, inclusiv cu procurori DNA, erau trimise la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie. Este firesc ca toate cauzele care priveau magistraţi sau orice alte persoane să fie soluţionate cu celeritate, pentru că în situaţia în care aceştia au săvârşit vreo faptă penală, să fie dispuse măsurile legale, iar în situaţia în care nu ar fi fost constatată vreo astfel de faptă, sa fie dispusă o soluţie de netrimitere în judecată", a transmis Nistor într-un comunicat de presă postat pe site-ul instituţiei.

“Aşa cum rezultă din discuţia înregistrată, sesizarea respectivă era informă, adică potrivit art. 294, alin. 2, din CPP - În situaţia în care plângerea sau denunţul nu îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de lege ori descrierea faptei este incompletă ori neclară, se restituie pe cale administrativă petiţionarului, cu indicarea elementelor care lipsesc.

La final, nu pot spune decât că activitatea de urmărire penală trebuie să se desfăşoare cu stricta respectare a normelor de procedură penală, aspect care mi-a guvernat toată cariera mea”.

Anca Jurma, cea care a deţinut conducerea interimară a DNA timp de 6 luni, arată, tot prin intermediul unui comunicat de presă, că nu a făcut niciodată presiuni asupra vreunui procuror.

”Nu aş fi vrut sa mai adaug ceva la cele deja comunicate de mine în legătură cu înregistrări nelegale ale unor procurori, dar faţă de cele apărute în presa de astăzi doresc să fac o ultimă precizare:

Niciodată, nici cu ocazia discuţiei invocate, nici cu vreo altă ocazie nu am făcut vreo presiune faţă de vreun procuror, în niciun mod. Mai mult decât atât, dosarele despre care se face vorbire în acea discuţie fuseseră deja declinate la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie. Am fost însă preocupată ca dosarele să fie soluţionate conform legii, pe baza probelor administrate şi să nu fie ţinute în nelucrare. Am fost totodată preocupată să înţeleg de ce sesizări, ”informe” sau nu, cu suspiciuni asupra unor procurori, nu au fost soluţionate cu celeritate, conform normelor legale, lăsându-se astfel posibilitatea producerii a două riscuri: fie, dacă respectivul procuror ar fi vinovat, riscul ca acesta să fie lăsat să lucreze nestânjenit în continuare, fie, dacă el ar fi nevinovat, riscul ca asupra lui să planeze în mod nejustificat o umbră. Din acea discuţie rezulta că, în viziunea interlocutoarei mele, sesizarea privind pe domnul procuror şef adjunct Nistor Călin intră în ultima categorie menţionată mai sus, dar, cu toate acestea, colega nu a considerat oportun să o soluţioneze timp de aproximativ un an”.

Potrivit unei înregistrări prezentate de stiripesurse.ro, Călin Nistor ar fi vizat într-un dosar aflat pe rolul Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, în care este acuzat că ar fi luat mită un milion de euro. În discuţia înregistrată, Anca Jurma îi solicita informaţii Florentinei Mirică despre plângerea împotriva lui Nistor. Cauza ar fi fost iniţial investigată de Florentina Mirică, însă în luna octombrie, a fost trimisă Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.