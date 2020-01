Antoanela Manac, campioană naţională şi balcanică la triathlon, s-a aruncat de Bobotează în mare pentru a prinde una dintre crucile aruncate în apă. După ce a ajuns prima la cruce, tânăra a fost agresată de un alt competitor, care i-a smuls crucea din mână.

„M-am echipat corespunzător şi în momentul în care ÎPS Teodosie a urcat în barcă să meargă în larg, am plecat înot de la mal încercând să mă strecor printre pietre şi stabilopozii de acolo. Am înotat până la prima cruce, am ridicat-o aşa cum s-a văzut în toate filmările din media şi mai departe a început circul. Drăgoi Ionuş ofticat că altfel nu îl pot numi s-a urcat pe mine şi mi-a smuls crucea din mână spunându-mi că e crucea lui şi el a luat-o. Agresiv a început să mă lovească şi am luat decizia să mă întorc înot la mal fără să stau să mă iau la bătaie pentru cruce în mijlocul mării”, a povestit pe Facebook Antoanela Manac imediat după eveniment.

Pentru a repara nedreptatea ce i-a fost făcută tinerei, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, i-a dat, joi, Antoanelei Manac altă cruce în loc.

„Anul acesta, pentru prima dată, o cruce din cele trei a fost prinsă de o fată dar un băiat i-a luat-o...Este o fată foarte credincioasă, o sportivă cu performanţă. De aceea, vreau să-i dau ceea ce i s-a furat şi nu se cuvenea să i se fure. N-am ştiut ce s-a petrecut, dar, după ce am aflat, trebuie să reparăm această lipsă, s-o plinim. Vă oferim acum această cruce de la Bobotează, sfinţită şi binecuvântată, să vă fie de mult folos în viaţă. Odată cu performanţele sportive să aveţi, mai ales, performanţe duhovniceşti, care sunt mai de folos. Această cruce este semn al Jerftei Domnului... şi a devenit semn al vieţi noastre. Dumnezeu să vă ajute să purtaţi această cruce", i-a transmis Arhiepiscopul Tomisului tinerei campioane, la finalul liturghiei de joi.

Totodată, Ierarhul Tomisului i-a oferit Antoanelei şi o icoană cu Sf. Antonie cel Mare, ocrotitorul său spiritual.