Eu am mers la Mănăstirea Putna pentru a lua binecuvântarea părintelui pentru a merge mai departe în această luptă prezidenţială. Fără Binecuvântarea părintelui, aş fi renunţat. Părintele mi-a dat aseară binecuvântarea. Voi continua şi voi merge mai departe. Nu am dispărut. Am mers la mănăstire să mă rog şi să cer binecuvântarea părintelui stareţ”, a declarat la Antena 3 Ninel Peia.

Ninel Peia, candidatul Partidului Neamul Românesc la alegerile prezidenţiale, despre care poliţiştii clujeni au fost sesizaţi că a dispărut, a fost găsit joi noaptea la Mănăstirea Putna, au declarat pentru MEDIAFAX surse din anchetă.

„A fost găsit la Mănăstirea Putna, unde a spus că a mers să se roage”, au declarat pentru MEDIAFAX surse din anchetă.

Poliţia Cluj a pecizat că Ninel Peia era cazat în mănăstire şi nu a fost victima niciunei infracţiuni.