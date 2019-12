"Bucureştiul este într-o situaţie disperată. Avem societatea de încălzire centralizată în faliment.

Avem societatea de transport în incapacitatea de a-şi plăti datoriile şi tocmai şi-a pus sediul şi mijloacele de transport ca garnaţie pentru aceste datorii.

Avem un mare risc de incapacitate de plată. Am avertizat încă de la începutul anului că încasările au fost mult prea optimiste faţă de ce se putea încasa şi mai ales avem în teren o situaţie dezastruoasă, cartiere întregi fără apă caldă, spitale fără apă caldă, avem aceeaşi problemă a traficului pe care am avut-o la îcneputul acestui mandat şi avem în plus un infringement pe calitate aerului.

Deci situaţia s-a înrăutăţit în ceea ce priveşte poluarea",a declarat Nicuşor Dan, sâmbătă, în cadrul unei conferinţe de presă.

Acestea a mai completat încă că în ciuda acestor probleme, "Bucureştiul are toate perspectivele de a fi oraşul pe care ni-l dorim".

USR Bucureşti îşi alege sâmbătă candidatul pentru Primăria Capitalei, Nicuşor Dan şi Dragoş Dragoteanu fiind singurii înscrişi în cursă. Tot sâmbătă începe votul pentru alegerea conducerii USR.