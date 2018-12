Luni seară, poliţiştii au fost anuntaţi că o maşină pluteşte pe Dunăre, în zona viaductului Şviniţa, din judeţul Mehedinţi, la 30 de metri de mal. Scafandrii chemaţi în ajutor au intervenit să scoată din autoturism o femeie care se afla la volan, însă aceasta nu mai era în viaţă.

Surse judiciare au dezvăluit pentru Mediafax că victima este cântăreaţă Anca Pop din Turnu Severin. Sora artistei anunţase încă de duminică dispariţia acesteia, însă nu a fost găsită decât luni seara.

Anca Pop este cunoscută sub numele de scenă ”Shamanca” şi a avut mai multe colaborări internaţionale, una dintre ele chiar cu Goran Bregovic.

Citeşte şi Cântăreţul Tudor Chirilă, legitimat la PROTEST de un jandarm care „DUHNEA A ALCOOL”. Plângere penală pe numele jandarmului Artista se afla la volanul maşinii, prinsă în centura de siguranţă, povestesc anchetatorii. ”Conducea un autovehicul pe DN 57, din direcţia Orşova, către Moldova Nouă, iar la kilometrul 49, în afara localităţii Sviniţa, a pierdut controlul volanului, a pătruns pe sensul opus de mers şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile. Avem întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, a declarat, pentru Mediafax, Nicolae Lohon, purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinţi. Prietenii şi fanii artistei au scris zeci de mesaje de condoleanţe pe pagina de Facebook a cântăreţei.

”Prietena mea cea mai bună, Anca Pop, a murit. Iartă-mă pentru că nu te-am apreciat suficient şi nu am fost destul de recunoscătoare pentru tot ce ai făcut pentru mine. M-ai iubit şi ajutat ca şi cum am fi fost surori, dar eu nu am înţeles asta. Ai fost îngerul meu şi nu am înţeles asta când trebuia. Când va veni vremea să plec şi eu din această lume, ştiu că tu şi mama mea mă veţi aştepta şi îmi voi cere iertare de la voi pentru că nu v-am iubit destul, aşa cum aţi fi meritat, aşa cum m-aţi iubit voi pe mine. Pentru toţi cei care o critică pe Anca Pop chiar şi după moarte: Iisus a spus că multe păcate se iartă celui care iubeşte mult, şi Anca a iubit foarte mult, mai mult decât veţi reuşi să iubiţi mulţi dintre voi cei care o criticaţi. Acum e într-o lume mai bună, în care totul are sens ...”, a scris o prietenă a acesteia, pe Facebook.

”Anca Pop avea o originalitate poate stridentă pentru unii. Era un artist, iar artiştii îşi permit să fie excentrici. Dacă nu ar fi excentrici, ci banali, nu ar mai fi interesanţi. Avea o tristeţe ascunsă şi multă neîmplinire, se vedea de la o poştă. Probabil undeva, într-un colţisor ferit, ştia că nu stă mult în lumea asta. Dumnezeu are alte planuri cu ea acum”, a scris o femeie.

Apropiaţii spun că se îndrepta spre casa părinţilor ei, din Moldova Nouă, în momentul în care a căzut cu maşina în Dunăre.

Ironia sorţii face că tocmai Dunărea, despre care cântăreaţa spunea, în urmă cu câteva luni, că o adoră şi că este esenţa vieţii, a luat-o de lângă cei dragi pentru totdeauna.

Foto: Anca Pop/ Facebook