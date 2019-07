Reprezentantul Asociaţiei CERT-Transilvania, Dan Jecan, a declarat, sâmbătă, corespondentului MEDIAFAX, că acţiunea beneficiază şi de sprijinul unei ambulanţe speciale, 4X4, care face mai uşoară deplasarea echipelor şi a aparaturii medicale în zona de munte a judeţului Cluj.

„Asociaţia CERT-Transilvania a iniţiat un nou proiect, MediCERT - Medicii din munţi, care are scopul de a oferi servicii medicale pentru persoanele care trăiesc în zone izolate din Munţii Apuseni. De multe ori, dificultatea de a ajunge la medic, lipsa unui screening făcut la timp şi lipsa informaţiilor pot face diferenţa între o viaţă sănătoasă şi una dificilă. Astfel, prima acţiune se derulează, sâmbătă, când am dus Caravana pediatrică în satul Muntele Rece, comuna Măguri Răcătău, judeţul Cluj, unde 45 de medici, rezidenţi şi studenţi în an terminal, de diferite specialităţi, consultă gratuit în jur de 130 de copii cu vârste cuprinse între un an şi 14 ani şi desfăşoară activităţi de screening şi prevenţie pentru aceştia. În luna martie am achiziţionat o ambulanţă specială, un autovehicul 4X4, care duce sănătatea în munţi, acolo unde medicilor le este greu să ajungă şi de unde bolnavilor le este greu sa coboare”, a spus Jecan.

Consultaţiile au loc la Şcoala generală din Muntele Rece, unde au fost amenajate şapte săli de consultaţii în care au fost instalate şi echipamentele medicale.

„În prima fază, copiilor li se face o evaluare medicală generală, după care, în funcţie de cele constatate, se realizează consultaţii de specialitate - oftalmologie, dermatologie, stomatologie, ecografie. Copiii participă şi la un curs de prim ajutor, cu noţiuni de bază pe înţelesul lor despre ce trebuie să facă în cazul în care se taie sau au o fractură”, a precizat Dan Jecan.

Proiectul MediCERT va continua în perioada următoare, fiind programate, în total, 12 ieşiri în teren până la sfârşitul anului, tot în zona de munte a judeţului Cluj.

Primarul comunei Muntele Rece, Petru Prigoană, a declarat la rândul său corespondentului MEDIAFAX că o astfel de caravană pediatrică este benefică.

„Am numai cuvinte de laudă despre o astfel de iniţiativă, care vine în sprijinul copiilor. Şi părinţii şi dascălii s-au implicat ca totul să iasă bine. Orice lucru în plus în ceea ce priveşte sănătatea copiilor este binevenit, pentru că elimină riscurile ulterioare. Sunt de apreciat cei care au lansat această caravană”, a spus Prigoană.

Acţiunea de la Muntele Rece este organizată în colaborare de asociaţiile CERT-Transilvania, „Caravana cu medici” şi „Nişte oameni”, cu sprijinul Primăriei Măguri Răcătău.