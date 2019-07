Carmen Dan a anunţat că marţi va fi pus în transparenţă decizională proiectul privind folosirea brăţărilor electronice.

"Ieri, demisia mea a fost trimisă la Cabinetul primului-ministru. Până se va publica în Monitorul Oficial, urmare a acestei conjuncturi, îmi exercit în continuare responsabilităţile de ministrul, de exemplu, astăzi (marţi-n.r.) vom pune în transparenţă decizională un proiect legislativ extraordinar de important pentru noi, la care colegi din minister au lucrat mai bine de şase luni. Vorbesc de proiectul legislativ privind folosirea brăţărilor electronice, care dispune, în special în ceea ce priveşte violenţa domestică, va sta în transparenţă şi, în cursul acestei veri, se vor colecta opiniile tuturor celor care doresc să contribuie şi care sunt interesaţi să avem un for legislativ şi pentru acest domeniu şi îmi exprim speranţa ca, din toamnă, să putem să-l votăm în Parlament. În plus, mai sunt proiecte importante care au fost începute, e un minister important, s-au luat decizii importante, decizii bune în fiecare zi şi m-aş referi doar la câteva dintre ele, vorbesc de schimbarea uniformei poliţiştilor, de doatera şi schimbarea armamentului pentru poliţie şi cred că aceste proiecte pe care le voi discuta cu succesorul meu trebuie să fie continuate", a declarat ministrul demisionar al Afacerilor Interne.

Întrebată de faptul că premierul Viorica Dăncilă a catalogat-o drept dezinformată atunci când a susţinut că liderul Executivului a cedat presiunilor preşedintelui Klaus Iohannis, Carmen Dan a spus că evaluarea sa nu are la bază niciun criteriu de neperformanţă în activitate.

"Nu comentez în niciun fel precizările pe care le-a făcut premierul Dăncilă. Pot spune doar că am întrebat dacă acea evaluare priveşte cumva neperformanţă sau vreun criteriu care ţine de neîndeplinirea vreunui obiectiv de performanţă şi am fost asigurată că nu. Atât de dezinformată am fost încât, aşa cum aţi constatat şi dumneavoastră, propunerea pentru acest minister este colegul meu, senatorul Moga, căruia îi urez succes. Vreau să mai spun un singur lucru, astăzi (marţi-n.r.) vom mai premia colegi din Ministerul de Interne care s-au distins prin merite deosebite în zona operativă, este iarăşi un lucru important pentru că o facem într-o zi specială, în ziua în care acest Minister sărbătoreşte 157 de ani de înfiinţare şi mă bucur că anul trecut am punctat pentru prima dată acest moment important în istoria acestui Minister sper să devină o tradiţie şi să continue", a continuat Carmen Dan.

Ministrul a precizat că premierul nu i-a cerut demisia. "Nu mi-a cerut demisia, mi-a spus că din cele opt ministere care au fost evaluate Carmen Dan trebuie să plece, urmarea acestei discuţii, eu i-am pus mandatul la dispoziţie", a spus Carmen Dan.

Carmen Dan a fost întrebată dacă, acum, când va avea mai mult timp, va merge să-l viziteze pe Liviu Dragnea la Penitenciarul Rahova, ministrul răspunzând: "Evident că o să am mai mult timp liber, o să am timp de familia mea în primul rând".

Premierul a anunţat, la finalul CEx al PSD modificările din Guvern, Ramona Mănescu fiind propunerea pentru Externe, Nicolae Moga pentru Interne, iar Mihai Fifor pentru funcţia de vicepremier pe Parteneriate Strategice.