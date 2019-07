„Vreau sa afirm public câteva lucruri , cu mare convingere : 1. Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie trebuie sa fie consolidata şi trebuie transformată in direcţie, aşa cum este Dna şi Diicot , fiind singura reduta pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor romanilor şi împotriva abuzurilor din justiţie ale magistraţilor . Voi fi împotriva oricărui membru Psd care va dori altceva . Dacă colega Birchall doreşte altceva va pleca şi cariera ei politica se va încheia ; 2. Impozitarea pensiilor magistraţilor e o eroare grava pe care am putea sa o facem . In toată lumea exista aceste pensii de serviciu ( şi nu speciale , cum spun unii care habar nu au ) şi ele sunt precizate şi in legea 303 si 304 , eliminarea sau impozitarea lor fiind neconstituţională . Am rezolvat totul şi acum vrem sa ne punem in cap şi toti magistraţii ? Chiar şi pe aceia care ne-au susţinut toate modificările prin legile justiţiei şi au susţinut secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie ? Nu susţin sub nicio forma impozitarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor”, a scris Cătălin Rădulescu, miercuri, pe Facebook.

Social-democratul a adăugat că îi va susţine pe toţi miniştrii care şi-au făcut treaba şi nu va permite ca aceştia să fie înlocuiţi cu nişte anonimi.

„3. In toti aceşti 7 ani , am susţinut mereu , ca pe funcţiile ministeriale sa punem profesionişti , oameni impecabili cu mare experienţa in domeniu , pe care romanii sa ii aprecieze şi sa ii iubească şi nu hahalere puse prin presiunea preşedinţilor de organizatii judeţene , de care romanii sa rada şi care sa ne facă de ras . In acelaşi timp , voi susţine totdeauna miniştrii care şi-au îndeplinit din plin mandatul , care au muncit zi şi noapte , care sunt cunoscuţi şi iubiţi pentru ceea ce au făcut pentru romani şi nu voi accepta ca sa fie schimbaţi cu no-name-uri , numai pentru ca alţii care nu au făcut nimic sunt invidioşi sau pentru ca nu sunt securişti ca ei”, a explicat Rădulescu.

Deputatul PSD a precizat că este în favoarea eliminării gratuităţii pe tren pentru studenţi.

„4. M-am exprimat deja vis-a-vis de gratuitatea biletelor de călătorie cu trenul a studenţilor , şi aşa cum niciunul din noi care am făcut facultate ( mai nou universitate ) nu am avut gratuitate şi ne-am platit biletele de tren , şi generaţii întregi de romani au ajuns oameni respectabili şi au făcut aceasta ţara cunoscuta in lume , fără sa ceara gratuităţi de un fel sau altul , sunt total pentru eliminarea acestor gratuităţi . Nu asta e piedica in a învaţă şi a va reprezenta ţara dragi studenţi ! Culcati- va in fiecare seara cu ceea ce a spus Kennedy “ nu întreba ce poate face ţara pentru tine , ci ce poţi face tu pentru ţara”, a conchis Rădulescu.

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a anunţat, luni, că în şedinţa Comitetului Executiv Naţional PSD, a fost convenit, de principiu, un plafon de 10.000 de lei pentru pensiile speciale, celora care depăşesc această sumă urmând a le fi aplicată o „taxă de solidaritate”.

El a mai spus că Guvernul va adopta un act normativ prin care va limita numărul de călătorii gratuite cu trenul pentru studenţi. De asemenea, limita de vârstă a studenţilor pentru a beneficia de gratuitate va fi de 26 de ani.