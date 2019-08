Surse din cadrul Ministerului de Interne au precizat, pentru Mediafax, că Ionuţ-Cătălin Sindile va fi schimbat din funcţia de prim-adjunct al Jandarmeriei Române şi va fi numit comandant al şcolii de aplicaţie pentru jandarmi.

Sindile a deţinut, până la începutul lunii august, funcţia de şef al Jandarmeriei Române, dar a fost înlocuit cu Constantin Florea.

Cătălin Ionuţ Sindile a fost împuternicit în funcţia de inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române pe 15 august 2018, imediat după scandalul iscat de violenţele de la mitingul din 10 august, produs în timp ce la conducerea Jandarmeriei se afla Sebastian Cucoş.

În dosarul penal privind violenţele din 10 august 2018, Cătălin Sindile are calitatea de suspect.

Ionuţ Cătălin Sindile are 41 de ani şi este născut în judeţul Teleorman. El a absolvit Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, la arma jandarmi, în anul 2000 şi are o experienţă de 19 ani în Jandarmeria Română. Sindile a mai desfăşurat activitate profesională în cadrul Jandarmeriei Române, inclusiv mai multe misiuni internaţionale sub egida Uniunii Europene.