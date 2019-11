„Totul se poate justifica. În declaraţia de avere se poate vedea acest lucru. Am fost nouă ani europarlamentar. Este din 1999. Soţul meu din 1999 este director în cadrul unei companii mari. În 1999 am pornit construcţia casei. Nici acum nu este finalizată în toţi aceşti ani în care am activitat în Parlamentul European. Cealaltă casă este un apartament într-un loc modest din Videle. Una din case este moştenire din partea mamei mele care a decedat şi mai este o casă a socrilor mei, o casă modestă, o casă de ţară. Nu pot să spun că am avut norocul sau poate am avut ghinion să nu am şase case care să le iau din meditaţii. Tot ceea ce am făcut am făcut prin munca mea şi a soţului meu", a afirmat, joi, la sediul PSD, Viorica Dăncilă, candidatul partidului la prezidenţiale.

Potrivit declaraţiei de avere depuse de Viorica Dăncilă pentru alegerile prezidenţiale, ea împreună cu soţul acesteia sunt proprietarii unui apartament, achiziţionat, de 100 de metri pătraţi iar premierul mai deţine unul moştenit, de 40 de metri pătraţi. Viorica şi Cristinel Dăncilă deţin împreună o casă de vacanţă de 417 mp şi una de locuit de 140 de mp.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, la 5 ani de la momentul în care a dat un răspuns nefericit cu privire la şansa sa de a avea mai multe case, comparativ cu alţi profesori, spunând "ghinion!" că nu a vrut să jignească pe nimeni, iar între timp expresia este folosită într-o notă glumeaţă.

„Acea declaraţie a fost interpretată, dar între timp costat că este o sintagmă folosită într-o notă glumeaţă. Nu a fost intenţia mea, sper că nu s-a simţit nimeni jignit", a spus, miercuri, Klaus Iohannis.