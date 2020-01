În plus, în ultima zi a anului 2019 erau în derulare lucrări de înregistrare a imobilelor în 2.010 UAT- uri, cu o suprafaţă de peste patru milioane de hectare.



„La finalul anului 2019, din cele 3.181 de UAT- uri din România, 79 de comune (din 26 de judeţe), având o suprafaţă de 746.428 de hectare, erau cadastrate în proporţie de sută la sută. Cele mai multe imobile au fost înregistrate în judeţele Olt - 114.927, Galaţi - 102.166, Dolj – 83.334, Arad -82.897, Buzău- 81.948, Teleorman- 75.976”, se menţionează într-un document de presă remis la redacţie. „Totodată, sunt contractate lucrări de înregistrare sistematică pentru aproximativ 4,1 milioane de hectare (n.r. - terenuri agricole ce fac obiectul subvenţiilor APIA) adică 43%, cu termen de finalizare sfârşitul anului 2020, ceea ce reprezintă aproximativ 92% din totalul suprafeţei subvenţionate de APIA”.



Totodată, sursa citată a accesat fonduri europene prin Proiectul major „Creşterea gradului de acoperire şi de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, inclus în AXA prioritară 11 din POR 2014-2020.



Proiectul, al cărui beneficiar este ANCPI, finanţează lucrări de înregistrare sistematică în 660 de UAT - uri din mediul rural. Astfel, în 2018, au fost începute procedurile de achiziţie a serviciilor de înregistrare sistematică în 194 UAT- uri din cele 660 selectate. Iar în 2019, au fost semnate şapte acorduri-cadru pentru derularea lucrărilor de înregistrare sistematică în 31 de UAT-uri din şapte judeţe cu o suprafaţă estimată de 289.946 de hectare.



La finalul anului 2019, pentru 27 de UAT-uri, cu o suprafaţă de 343.735 de hectare, se derula etapa de încheiere a contractelor de servicii. De asemenea, pentru 239 de UAT-uri, cu o suprafaţă estimată de 1.490.379 de hectare, era în desfăşurare procedura de achiziţie.



În cadrul proiectului major au fost efectuate plăţi de peste 95 de milioane de lei.



Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933.673 de euro cofinanţare de la bugetul de stat.



Peste 1,2 milioane proprietăţi înregistrate



În anul 2019, ANCPI, instituţie aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), a înregistrat, gratuit pentru cetăţeni, peste 1.200.000 de proprietăţi.



Tot anul trecut, ANCPI a iniţiat două proceduri de licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăţilor, urmând ca 660 de comune din România să fie cadastrate cu fonduri europene.



Numărul cărţilor funciare deschise prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF) a ajuns la peste 2.400.000.



ANCPI a eliberat online cel mai mare număr de extrase de carte funciară, respectiv 2.461.596.



În plus, tot anul trecut, ANCPI a înregistrat 1.249.014 de imobile, cu peste 145% mai multe faţă de 2018.



„Prin PNCCF, program susţinut de Guvernul României, toate proprietăţile sunt înregistrate gratuit pentru cetăţeni în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Lucrările de înregistrare sistematică derulate în cadrul PNCCF sunt contractate de ANCPI sau de primării, la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale (UAT) sau la nivel de sector cadastral. Programul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI şi fonduri europene”, se mai menţionează în documentul de presă remis la redacţie.



La aceeaşi dată, erau înregistrate în evidenţele ANCPI, 8.011.319 de locuinţe, ceea ce reprezintă aproximativ 92 % din numărul total de 8.722.398 de locuinţe din România, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).



ANCPI a majorat, la sfârşitul anului trecut, sumele decontate pentru lucrările de cadastru general. Măsura se aplică începând cu 1 ianuarie 2020, când va plăti, prin PNCCF, între 84 şi 184 de lei (fără TVA) pentru înregistrarea unui imobil în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Astfel persoanele fizice şi juridice autorizate să execute lucrări de cadastru general vor primi cu 24 până la 52 de lei în plus pentru deschiderea unei cărţi funciare, în funcţie de gradul de dificultate al terenului (84 de lei faţă de 60 de lei, 96,6 de lei faţă de 69 de lei, 113,4 de lei faţă de 81 de lei, 142,8 de lei faţă de 102 de lei, respectiv 184,08 de lei faţă de 132 de lei).



În 2019, fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) a primit 160.000 de lei pentru înregistrarea gratuită a proprietăţilor în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, faţă de 155.000 de lei în 2018, 150.000 de lei în 2017 şi 135.000 de lei, în 2016.



De aproape cinci ori mai multe extrase de carte funciară, eliberate online



Anul trecut au fost eliberate online 2.461.596 de extrase de carte funciară, faţă de cele aproximativ 500.000, în 2018. Documentele, care sunt acceptate în prezent de 20 instituţii bancare şi nebancare, pot fi obţinute în doar câteva minute. Extrasul de carte funciară pentru informare eliberat online de platforma http://epay.ancpi.ro costă 20 de lei.