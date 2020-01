La Poiana Braşov sunt cele mai multe pârtii disponibile, zăpada ajungând chiar şi la 50 cm.



Bradul: 40 cm - Se schiază în condiţii optime

Kanzel: 50 cm - Se schiază în condiţii excelente

Lupului: 40 cm - Se schiază în condiţii acceptabile

Sulinar: 50 cm - Se schiază în condiţii bune

Ruia: 40 cm - Se schiază în condiţii bune

Drumul Roşu: 50 cm - Se schiază în condiţii bune

Stadion: 40 cm - Se schiază în condiţii bune

Subteleferic: 40 cm - Se schiază în condiţii bune

Sub Teleferic Ipat: 40 cm - Se schiază în condiţii bune



O altă atracţie este Predealul, unde sunt disponibile, la ora transmiterii acestei ştiri, şase pârtii. La Clăbucet stratul de zăpadă atinge 25 cm şi schiorii pot schia în condiţii bune.



La Clăbucet Sosire zăpada are 25 cm, se schiază în condiţii acceptabile.



La Clăbucet Şcoală, zăpada are 25 cm şi se schiază în condiţii acceptabile.



Clăbucet Variantă este deschisă, stratul de zăpadă este de 25 cm.



La Fundata se schiază bine, în Piatra Craiului, unde zăpada este de 30 cm. La Cheile Grădiştei (Moieciu) se schiază în condiţii bune, stratul de zăpadă fiind de 30 cm.



La Buşteni există trei pârtii deschise, unde se schiază în condiţii optime, zăpada ajungând la 30 cm - Kalinderu 1, Kalinderu 2, Fun-Park.



Desigur, turiştii pot schia şi în Păltiniş, unde există numeroase pârtii deschise, unde se schiază bine.

Ei pot schia la Platoş, Panorama Sibiului, Poiana Poplăcii, La Gâscani, Arena, Soarelui, Onceşti 1,2 etc. Acolo se schiază în condiţii bune.

Lista completă cu pârtiile AICI.