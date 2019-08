Nepoata femeii de 88 de ani care a murit zilele trecute după ce a fost internată în spitalul din Fălticeni acuză cadrele medicale că au tratat-o necorespunzător pe bunica ei, care suferise un accident vascular. Abia după opt zile femeia a fost transferată la un alt spital, unde i s-a pus diagnosticul corect.

Nepoata femeii a postat şi imagini din care reiese că bătrâna s-a ales cu mai multe vânătăi în spital.

„Bunica mea (...) a acuzat dureri de cap, tocmai de aceea matuşa mea a chemat ambulanţa. A fost dusă la spital. (...) Bunica mea în vârstă de 88 de ani s-a urcat în ambulanţă pe picioarele ei, însă în 5 săptămâni în spital s-a schimbat total! În prima zi nu i s-a făcut absolut nimic, i s-au dat nişte vitamine cumpărate tot de familie! 8 zile a fost ţinută pe nişte vitamine de la farmacie cumpărate de noi!”, scrie nepoata femeii.

Când a întrebat medicul despre starea de sănătate a bunicii sale, i-a spus că suferă de demenţă, iar când i-a spus că este imposibili, deoarece era perfect conştientă, medicul a plecat uitându-se la ea cu indiferenţă. Apoi, acelaşi medic a făcut analizele şi i-a spus nepoatei că că totul e bine, însă alt medic i-a spus că are o infecţie la rinichi.

Zilele următoare bătrâna s-a simţit tot mai rău, iar nepoata ei scrie că i se puneau somnifere în perfuzie pentru că bătrâna „umbla noaptea în spital şi asistentele sau infirmierele nu aveau chef să stea după ea, aşa că imediat o linişteau prin metoda lor magică”.

„Am pus o infirmieră să o schimbe şi când a învârtit-o pe pat bunica mea era neagră, nu vânătă, neagră pe tot piciorul! (...) Am întrebat-o pe înfirmieră de ce este aşa..şi mi-a zis sec «Dacă umbla noaptea, cade şi tot aşa». Ok, umblă, însă nu se poate sta cu ea o oră până adoarme? Era agitată, se gândea la casă, nu-i plăcea deloc acolo. În fine, au trecut cele 8 zile şi bunica a fost dusă la Suceava abia atunci. (...) În Suceava doctorul s-a mirat şi a întrebat de câteva ori de ce au ţinut-o cei din Fălticeni atât timp fără să-i facă nimic pentru că ea făcuse accident vascular cerebral hemoragic, plus că mai luase şi un microb din spital. Însă era prea târziu. Bunica mea, cea care m-a crescut şi mereu a fost lângă mine, s-a stins din viaţă”, scrie tânăra.

Aceasta adaugă că găsea medicamentele bunicii pe masă pentru că i le dădeau doar când îşi aminteau.

„Erau gândaci, mi s-a spus că nu sunt cearşafuri curate şi a trebuit sa ridic tonul ca să i se schimbe lenjeria bunicii mele. O infiermieră mi-a spus pe un ton urât că degeaba o ducem noi la Suceava că e bătrâna şi na, tot la ei o trimit, că nu mai are ce să-i facă. Absolut nimeni nu şi-a dat interesul. La o femeie din salon îi curgea mult sânge de la mână şi am rugat o asistentă să vină, mi-a zis simplu: «Să apese de unde curge că se va opri». Un spital oribil cu un miros înţepător, un spital în care stau 13 oameni în salon, fără aer condiţionat, fără un personal bun... În Suceava era curat, frumos, un personal bun, însă era prea târziu. (...) E târziu, dar poate nu va fi prea târziu pentru alţi oameni care au nevoie de îngrijiri medicale. Sfatul meu e să ocoliţi spitalul din Fălticeni”, a mai scris tânăra.

Până la această oră, conducerea Spitalului din Fălticeni nu a putut fi contactată pentru a oferi un punct de vedere legat de acuzele femeii.