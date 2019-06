Primăria Reşiţa a informat, joi, prin intermediul unui comunicat de presă, că directorul Grădinii Zoologice, Gabriel Stănucă, şi-a dat demisia din funcţie, în urma unui incident petrecut miercuri, cu ocazia desfăşurării festivităţii de sfârşit de an şcolar al unei clase pregătitoare. Concret, zeci de elevi, părinţi şi profesori au fost nevoiţi să stea în ploaie, timp de peste o oră, în timpul serbării, pentru că nimeni nu avea cheia pentru a descuia clădirile administrative, în care să se poată adăposti.

„Primăria Municipiului Reşiţa îşi exprimă regretul faţă de situaţia creată în data de 12 iunie 2019 la Grădina Zoologică prof. „Ioan Crişan“, cu ocazia desfăşurării festivităţii de sfârşit de an şcolar a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului Naţional „Traian Lalescu“. Totodată, municipalitatea îşi cere scuze public copiilor, părinţilor şi tuturor celor care au luat parte la eveniment şi ia act de demisia domnului Gabriel Stănucă, şef-serviciu în cadrul Serviciului pentru Administrarea Grădinii Zoologice prof. „Ioan Crişan“. Sperăm ca acest incident nefericit să nu umbrească activitatea şi eforturile Primăriei Reşiţa în administrarea Grădinii Zoologice prof. <Ioan Crişan>”, a arătat Primăria Reşiţa.

Incidentul a fost făcut public de mai mulţi părinţi ai elevilor, pe Facebook. Un părinte a scris, pe reţeaua de socializare, că în total au fost nevoiţi să stea în aer liber, în timpul furtunii, aproximativ 70 de persoane.

„Ceea ce trebuia să fie prima serbare organizată, la grădina zoologică (contra cost), cu ocazia absolvirii clasei 0 de către nişte copii minunaţi s-a transformat într-un coşmar în foarte scurt timp. 30 de copii cu părinţi şi învăţătoare. A început furtuna. Cu ploaie, vânt şi grindină. Până aici, nimic spectaculos veţi spune. Natura, nu-i aşa, cu care nu te poţi pune niciodată. Corect. Numai că această mulţime de oameni a încercat să se adăpostească în sala de conferinţe a grădinii zoologice. Era cea mai apropiată locaţie. Dar ce să vezi, stupoare, şoc şi groază. Cheia este doar la şeful. Ne pare rău. O mulţime de oameni, vreo 60-70, au început să se îmbulzească spre intrarea în clădirea menţionată să protejăm copiii, alţii au rămas în ploaie, alţii sub pomi. Nu vorbim de câteva minute. Vorbim nu de 10, nu de 15, nu de 20 de minute. Vorbim de aproape o oră şi jumătate în care am încercat să ne încălzim copiii cu corpurile, prin grindină şi ploaie, la uşa unei clădiri pe care nimeni nu dorea să ne-o deschidă. Timp de o oră şi jumătate s-au dat zeci de telefoane. Răspunsul acelaşi. Ne pare rău, cheia este la şeful său cel mai tare, vă rugăm dacă aveţi relaţii sus de tot, să sunaţi dumneavoastră şi o primiţi mai repede. În asta constă obţinerea unei nenorocite de chei pentru a lăsa înăuntru 30 de copii uzi, care plângeau, şi pe care încercam să îi protejăm cum puteam", a scris Rareş Ganţolea, pe Facebook.

Pe de altă parte, directorul Grădinii Zoologice din Reşiţa, Gabriel Stănucă, a declarat, joi, corespondentului Mediafax, că nu se afla în incinta instituţiei în momentul izbucnirii furtunii şi nu a putut fi apelat la telefon pentru că nu a avut semnal, fiind plecat din oraş.

„Nu am fost la Grădina Zoologică în momentul producerii furtunii. Am plecat să rezolv o problemă personală în oraşul Anina, unde este o zonă fără semnal la telefonia mobilă. M-a prins şi pe mine viitura şi m-am adăpostit 15-20 de minute, nu am putut să răspund la telefon. Când am intrat în Reşiţa, am văzut că am fost sunat. Problema a fost că cei prezenţi la Grădina Zoologică nu au putut deschise uşa de la clădire pentru a se adăposti deoarece o cheie era la mine şi cealaltă a rămas în biroul unui angajat, care era şi el încuiat. A fost un incident nedorit de nimeni. Când am ieşit din Grădina Zoologică, nici măcar nu se vedeau nori. Mi-am cerut scuze", a afirmat Gabriel Stănucă.