„Asa se lucrează la Spitalul municipal de urgenţă Bistriţa! Foarte modernizat, dar cu personal de la abator. Ruşine să vă fie”, era mesajul postat de Maria Helm pe Facebook, scrie Bistriţeanul.

Postarea a devenit virală pe internet, adunând sute de comentarii şi peste 2000 de distribuiri.

„Ne-am autosesizat şi în seara zilei în care a fost făcută postarea i-am şi scris doamnei respective. Nici până în ziua de azi nu mi-a răspuns. Aşa că am început noi să căutăm în înregistrările de la UPU Bistriţa. Iniţial am căutat pacient de sex feminin. Apoi am realizat că e vorba de un bărbat. Mai exact, de fratele femeii respective, ea fiind o româncă stabilită în Elveţia. E vorba de un bărbat de 37 de ani care a venit la UPU în data de 23 iulie”, a declarat Gabriel Lazany, managerul spitalului.

Lazany a mai declarat că a reuşit să contacteze pacientul şi că este demarată o anchetă.

Totodată, managerul spune că pacientului i-au fost îndepărtate două din cele trei fire.

„Rana este aproape vindecată. Asta e cel mai important. Am înţeles că ar fi mers la medicul de familie să îi îngrijească rana, dar acesta ar fi refuzat. Poate că ar fi putut folosi un alt tip de aţă. Vom vedea dacă se impun alte ajustări. Oricum, valul creat în jurul postării e mai mare decât nemulţumirea pacientului în sine. În orice ţară, nu numai în România, la UPU se pune accentul pe acordarea îngrijirii, pe vindecare, nu pe estetic. Asta a fost marea nemulţumire.”, a mai susţinut Gabriel Lazany.