Butnariu Ionela are 40 de ani, locuieşte în Dorohoi, lângă Gară şi are şapte copii (cel mai mic un an şi cel mai mare 13 ani).



Cancerul a ţintuit-o la pat şi nu mai poate să se ocupe de copii. Mămica face chimioterapie pentru cancer uterin şi are mare nevoie de bani, haine, mâncare pentru cei mici, scrie romaniatv.net.



Impresionată de povestea tristă, cumnata femeii a deschis o pagină de Facebook pentru donaţii.



„Mi-au dat lacrimi în ochi când am văzut că aproape nu mai avea putere să lupte cu boala crâncenă. Mi-a povestit cu lacrimi în ochi că nu are pijamale, halat, lenjerie de corp, papuci plus haine mărimea S-M să meargă la spital, deoarece a slăbit foarte mult şi îi sunt mari toate. Nu am stat pe gânduri şi m-am întors la ea cu toate cele cerute – noi cumpărate, iar la copilaşi cu dulciuri şi inclusiv bani de drum, deoarece urmează să plece la Iaşi pentru altă şedinţă de chimioterapie”, a scris pe Facebook o femeie care a ajutat-o pe mămica suferindă. S-a cerut ajutor şi pentru soţul ei slăbit, care lucrează cu ziua şi are nevoie de haine mărimea 40 la încălţăminte şi haine mărimea S-M.



Copilaşii au primit hăinuţe, păpucei, doi saci de jucării, au de toate în acest moment.



„Printre glasuri am auzit vocea blândă a fetiţei mari de 13 ani care a fost omisă şi doar ceilalţi 6 fraţi au primit donaţii”, mai scrie persoana care zilele trecute a fost la locuinţa copiilor.



Fetiţa Raluca-Ioana are 13 ani. Ea are grijă de toţi frăţiorii mai mici în lipsa mamei, merge şi la scoală şi poartă mărimea 158 la hăinuţe şi 37 la încălţăminte.



Frăţiorii ei:



1. Ştefania face 1 an în decembrie;



2. Leo- 2 ani, poartă pampers mărimea 4-5;



3. Andreea- 3 ani jumătate ;



4. George-5 ani;



5. Alessia- 8 ani;



6. David- 9 ani.



I-ar mai ajuta nişte alimente, pampers şi lapte deoarece pentru 3 dintre copilaşi acesta este alimentaţia de bază. Îi puteţi ajuta donând pe pagina lor de Facebook – orice leu contează pentru viaţa mamei lor. Sau luaţi legătură la telefon cu fata mai mare Raluca -0757513534”.