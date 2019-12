”Nu e un absurd, e o insultă pur şi simplu la adresa Parlamentuluişi la adresa poporului român. Am încercat să explic la nivelul Biroului Permanent Reunit astăzi că acest proiect pe pachetul de Justiţie au rămas, practic, fără obiect. Noi am decis în Comisia juridică de ieri (marţi - n.r.) să prorogăm termenul referitor la pensionarea anticipată la 20 de ani cu doi ani de zile, nu cu un an de zile. De asemenea, să prorogăm intrarea în vigoare a completelor de trei cu un an de zile. Votul în comisie a fost ieri unanim. CSM şi MJ au susţinut acest punct de vedere. E o soluţie foarte bună în momentul de faţă pentru a lua o eventuală presiune asupra sistemului judiciar. Astăzi în plen acest proiect de lege a primit vot unanim. E o procedură parlamentară care s-a finalizat astăzi, proiectul aplecat la promulgare la preşedinte. Practic acest proiect a rămas fără obiect”, a spus Robert Cazanciuc, în Parlament.

Senatorul PSD a adăugat că proiectul de asumare a răspunderii reprezintă de fapt o lipsă de transparenţă.

„Pur şi simplu Guvernul girează prin această asumare acest nimic, această indolenţă, această lipsă de răspundere a unora din CSM, care în loc să îşi vadă de ceea ce spune pe lege stau să se certe între ei. Această asumare este o ordonanţă de urgenţă, o lipsă de transparenţă. În mod normal, guvernul trebuie să-şi retragă acest proiect”, a adăugat Cazanciuc.

El a anunţat că PSD va depune amendamente până joi, la ora 10:00, însă va solicita retragerea proiectului de asumare.

„O să depunem mâine până la ora 10:00 amendamente. Vom trimite amendamentele la Guvern, dar Guvernul trebuie să renunţe la acest proiect pentru că a rămas fără obiect”, a completat social-democratul.

Camera Deputaţilor şi Senatul se reuneşte, joi, de la ora 12.00, în plen reunit pentru pachetul celor trei proiecte de lege pe care şi-a asumat răspunderea Guvernul Orban. Conform calendarului stabilit de conducerea Parlamentului, amendamentele pot fi depuse de aleşi până la ora 10.00.

Guvernul şi-a asumat răspunderea pe modificarea Legilor Justiţiei, pentru abrogarea OUG 51 privind transportul judeţean care bloca decontarea transportului pentru elevi şi legea plafoanelor bugetare pentru anul viitor, în vederea adoptării ulterioare a Legii bugetului pe 2020.

Executivul a adoptat cele trei proiecte pe care îşi asumă răspunderea în şedinţa de marţi seara.

Proiectul care prevede modificarea Legilor justiţiei propune prorogarea pentru data de 1 ianuarie 2021 a pensionării anticipate a magistraţilor, creşterea numărului judecătorilor în completele inferioare, de la doi la trei, dar şi partea legată de vechimea pentru accederea în Institutul Naţional al Magistraturii.

Între timp, Senatul a adoptat, miercuri, în calitate de for legislativ decizional, o altă iniţiativă legislativă prin care pensionarea anticipată a magistraţilor este amânată până la 1 ianuarie 2022, fiind menţinută în această perioadă vechimea minimă de 25 de ani.