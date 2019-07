„Săptămâna trecută am primit o solicitare de la Biroul Permanent pentru un raport intermediar în legătură cu solicitarea Parchetului privindu-l pe domn senator Bodog (...) Am solicitat 14 zile Biroului Permanent al Senatului în care să facem această procedură internă (n.r.: studierea dosarului şi audierea lui Florian Bodog). Acest termen va curge de la data la care Biroul Permanent se va reuni. Am stabilit ca în prima şedinţă de după Biroul Permanent să fie invitat domnul Bodog pentru a se apăra", a declarat Robert Cazanciuc, preşedintele Comisiei Juridice din Senat.

Pe 4 iulie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) a solicitat Senatului să formuleze cererea de urmărire penală faţă de fostul ministru al Sănătăţii, Florian Bodog, în prezent senator PSD.

Cererea a fost făcută cu privire la săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată şi fals intelectual, în formă continuată, în exerciţiul funcţiei de membru al Guvernului României în perioada ianuarie 2017 – ianuarie 2018, a anunţat Ministerul Public.

Totodată, DNA a anunţat că desfăşoară o investigaţie care vizează suspiciuni de săvârşire a unor fapte asimilate infracţiunilor de corupţie privind împrejurarea că un membru al guvernului a făcut demersuri pentru ca o persoană angajată în funcţia de consilier personal să îşi încaseze drepturile salariale pe o perioadă de 12 luni, fără să se fi prezentat la serviciu şi fără să fi prestat activităţile la care era obligată prin contractul individual de muncă şi fişa postului.