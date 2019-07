„APADOR-CH consideră total inacceptabil eşecul localizării recentei victime a unei răpiri (o minoră de 15 ani), eşec pe deplin imputabil unei structuri înfiinţate pentru gestionarea corespunzătoare a situaţiilor de urgenţă. Acest eşec nu este sigurul, ci doar cel mai recent, ceea ce indică faptul că nici administratorul şi nici coordonatorii sistemului nu şi-au îndeplinit obligaţiile legale, care constau, printre altele, în luarea măsurilor necesare (inclusiv remedierea deficienţelor constate în urma eşecurilor) pentru administrarea, funcţionarea, operarea şi dezvoltarea Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, ceea ce presupune şi asigurarea acurateţii localizării unei persoane care apelează 112”, au transmis reprezentanţii APADOR-CH, într-un comunicat de presă remis, sâmbătă, MEDIAFAX.

Sursa citată indică şi faptul că potrivit legii sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112 este administrat de STS, lucru care a fost reglementat printr- OUG în anul 2008, după ce Comisia Europeană declanşase procedura de infringement asupra României pentru că nu şi-a îndeplinit obligaţii referitoare la subiect.



„Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, care are ca scop furnizarea către cetăţeni a Serviciului de urgenţă 112, este organizat şi funcţionează potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2008, cu modificările ulterioare. Sistemul a fost înfiinţat prin ordonanţă de urgenţă deoarece Comisia Europeană declanşase procedura de infringement împotriva Românei, pentru neîndeplinirea obligaţiilor în calitate de stat membru al Uniunii Europene, cu privire la funcţionarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112. Deci, cu binele, lucrurile se fac greu, la noi. Potrivit art. 4 şi 5 din OUG nr. 34/2008, Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă (112) este administrat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi este coordonat de către un Comitet naţional, care funcţionează sub autoritatea Guvernului României”, a mai explicat sursa menţionată.

APADOR-CH mai spune că în componenţa comitetului naţional de coordonare a sistemului de urgenţă 112 se află ministrul Comunicaţiilor, directorul STS, secretari de stat din cadrul MAI şi Ministerului Sănătăţii, precum şi un vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ANRCTI).



„Comitetul naţional de coordonare a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă (112), care are rolul elaborării de politici şi strategii privind funcţionarea, operarea şi dezvoltarea Sistemului naţional unic şi a serviciului de urgenţă 112 are următoarea componenţă: a) preşedinte - ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei; b) vicepreşedinte - conducătorul administratorului sistemului (directorul STS); c) membri, la nivel de secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Sănătăţii, precum şi unul dintre vicepreşedinţii Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ANRCTI)”, mai arată comunicatul de presă.



APADOR-CH mai susţine că „simptomatic pentru stagnarea sau chiar involuţia acestui sistem este comunicatul Asociaţiei europene a numărului 112, în care se afirmă că autorităţile române care gestionează 112 au fost reticente ani de zile în folosirea unei tehnologii de localizare gratuită. Cităm din acest comunicat, publicat pe site-ul unei agenţii de ştiri: „Fiind Asociaţia care promovează îmbunătăţirea serviciilor de urgenţă în Europa, suntem foarte dezamăgiţi că aflăm că una dintre victime a sunat de 3 ori la 112, vecinii au apelat de asemenea la 112, dar poliţia a intervenit doar a doua zi. 3 locaţii au fost furnizate greşit. Nu este pentru prima dată când în România s-au produs probleme serioase de localizare care au pus viaţa cetăţenilor în pericol."



„Timp de mulţi ani (2015), am insistat la autorităţile române să îmbunătăţească informaţiile despre locaţie, dar până acum nu s-a făcut nimic. Serviciile române care gestionează 112 au fost reticente în folosirea unei tehnologii de localizare gratuită a locaţiei numită Advanced Mobile Location (AML) şi care a salvat în mod literal viaţa a nenumăraţi cetăţeni din întreaga Europă.”

Prin urmare, „pentru gravele disfuncţionalităţi existente în cadrul unui sistem, care a fost înfiinţat pentru salvarea de vieţi şi nu pentru practicarea jocului „de-a baba oarba”, APADOR-CH solicită public demiterea de îndată (în cazul în care nu şi-au dat încă demisia) a următorilor, în ordinea crescătoare a preţioaselor funcţii:

- Vicepreşedintele ANRCTI care este membru în comitetul de coordonare al Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

- Secretarul de stat din MAI care este membru în comitetul de coordonare al Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

- Secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii care este membru în comitetul de coordonare al Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

- Directorul STS – vicepreşedinte al comitetului de coordonare al Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi director al STS, care administrează acest sistem

- Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei – preşedinte al comitetului de coordonare al Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă”, conform sursei menţionate.

Nu în ultimul rând, sursa citată spune că „Guvernul României, sub autoritatea căruia funcţionează comitetul care coordonează Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112 (dacă Parlamentul intră în vacanţă, poate lua o pauză de vacanţă, pentru demiterea guvernului)”.