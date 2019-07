„Nu avea nevoie de protocol si procurorul poate coopera cu serviciile. Procurorul de caz este cel care a greşit fundamental. Nu e nevoie de protocoale să colaboreze. În acest caz SRI nu a fost mobilizat în acest caz. Poate cel mult Directia de Informaţii a MAI. Reţeaua informativă a fost la pământ”, a declarat Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei, preşedinte al Coaliţiei pentru Modernizarea României

Declaraţiile vin în comtextul declaraţiile din ultimele zile, potrivit cărora lipsa protocoalelor secrete ar fi dus la localizarea târzie a Alexandrei.

„Localizarea făcută de STS a fost pe o arie de câteva sute de case deoarece atât permite sistemul utilizat de aceştia. În cauză nu s-a utilizat tehnica SRI, indisponibilă anchetelor penale după decizia CCR. De aceea, joi, un echipaj al Direcţiei de Operaţiuni Speciale a venit de la Bucureşti şi la ora 22,00 a ajuns la fata locului in încercarea de a ajuta la localizare. La ora 23:00 nu se ştia locul unde s-ar fi putut afla victima iar localizarea a fost făcută cu tehnica disponibilă, deficitară, aceeaşi ca în toate dosarele penale instrumentate în ultimii 3 ani”, se arată într-o scrisoarea deschisă a Asociaţiei pentru Apărarea Statutului Procurorilor (AMASP).

Pe de altă parte, Victor Alistar, reprezentant al Societăţii Civile în CSM, transmite că e nevoie de anchetarea sumelor uriaşe pentru dotarea STS şi că ce s-a întâmplat la Caracal este: „consecinţa statului care ne supravegează, dar nu ne ocroteşte!”.

Alistar a acuzat procurorul de caz că a încadrat greşit cauza „având în vedere elementele care se degajau din conţinutul convorbirilor înregistrate în sistemul 112”.

Legat de acest subiect o reacţie a venit şi de la preşedintele Uniunii Judecătorilor din România, dana Gîrbovan, care acuză folosirea cazului în alte interese.

„Este trista si foarte cinica folosirea cazului de la Caracal pentru ca diversi magistrati, jurnalisti sau formatori de opinie sa isi valideze tezele despre justitie si modificarile aduse legilor justitiei. Nu exista astfel de legaturi decat in distorsiunea faptelor si a adevarului facuta prin tacticile lor manipulatorii (...) Am vazut tot procurori spunand ca pe vremea cand colaborau prin protocoale secrete cu SRI li se ofereau date exacte in privinta localizarii, ceea ce STS nu poate face. Ce lege din Romania da dreptul doar SRI sa faca astfel de localizari la nivel de performanta? De ce nu are si STS aparatura necesara, daca STS si nu SRI e raspunzator de gestionarea apelurilor de urgenta?”, a scris Gîrbovan, pe Facebook.