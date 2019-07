Călin Goia, de la Voltaj, a dedicat, sâmbătă noaptea, piesa „De la capăt” în memoria Alexandrei, fata de 15 ani, din Caracal, care a reuşit să sune de trei ori la 112, unde a anunţat că a fost sechestrată şi violată, dar în final nu a putut fi salvată. El crede că statul este principalul vinovat pentru ce s-a întâmplat.

„Vrem să cântăm această piesă în memoria Alexandrei, de doar 15 ani, care nu mai departe de ieri dimineaţă (vineri – n.r.) şi-a pierdut viaţa aşteptând ca autorităţile statului în care ea avea mare încredere să intervină. Ştiţi foarte bine că a durat 19 ore. A fost prea târziu. Acelaşi stat care, poate, printr-o educaţie mai performantă putea să împiedice deplasarea ei pe timpul vacanţei ca să facă mediaţii, acelaşi stat care poate putea să îi ofere un transport public normal de la sat la oraş fără să fie nevoită să facă autostopul şi în principal acelaşi stat care nu a fost în stare să intervină în timp util pentru salvarea ei”, a spus Călin Goia.

Acesta a mai spus că nu există nimeni care să nu fie vinovat pentru ceea ce i s-a întâmplat Alexandrei şi că „avem nevoie să reconstruim ceea ce am greşit”.

„Avem nevoie să reconstruim ceea ce am greşit, pentru că toţi am greşit faţă de ea. Toţi avem o vină că s-a ajuns în situaţia asta, pentru că fie am fost nepăsători”, a mai spus Goia, în timpul concertului de la Ovidiu.

Alexandra este dispărută de miercuri, iar joi a reuşit să sune de trei ori la 112, unde a anunţat că a fost sechestrată şi violată. Poliţiştii au ajuns după 19 ore la locaţia suspectului, acuzând STS că a dat date greşite privind localizarea şi că nu au avut mandat să intre. Pe de altă parte, într-un raport al procurorului de caz se arată că mandatul a fost dat la 3.00 noaptea, dar poliţiştii au acţionat la 6.00 dimineaţa pentru că nu era echipă la muncă.