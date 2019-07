„Nu există acel apel, există o ieşire în stradă a vecinei care a fost adresată poliţiştilor care a sesizat ţipete, dar a fost trimisă la culcare de poliţişti”, a spus Alexandru Cumpănaşu, într-o intervenţie TV.

Unchiul Alexandrei nu exclude ca Gheorghe Dincă să fi avut complici.

„Şi eu cred că acest om avea un modus operandi care includea şi alte persoane. Dacă nu avea loc de muncă, dacă avea interdicţie de a se duce la familia lui în Italia. Cred că omul acesta nu e străin de alte persoane. Trebuie luat listingul monstrului şi mers către toate persoanele care îl ştiau. La un moment dat oamenii aceştia se laudă, fac lucruri”, a spus Cumpănaşu, la Antena 3.

Cumpănaşu: Politicienii să nu se urce pe cazul Alexandrei, pentru că mă urc eu cu picioarele pe ei

Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpănaşu, preşedintele Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României, i-a avertizat pe politicieni „să nu îndrăznească să se urce pe Alexandra, pe cadavrul ei, dacă a murit, şi să îşi facă nişte bătălii politice, pentru că mă urc eu cu picioarele pe ei”.

„Vreau să fac o precizare şi anume că cei din Comisia de apărare au aşteptat cinci zile, până când am urlat din toţi rărunchii ieri (sâmbătă – n.r.) că ar trebui să fie audiaţi de îndată. L-am văzut pe unul Cîţu de la PNL care bătea câmpii că este pesedistă acea comisie de anchetă. Nu. Eu am cerut-o domnule Cîţu acea comisie. Domnul Ciolacu este primul care a aderat. De ce nu aţi sunat dumneavoastră să spuneţi «domnule, suntem de acord cu ea»? Oamenii aceştia au politizat totul, oamenii aceştia nu mai judecă. Să nu îndrăznească să se urce pe Alexandra, pe cadavrul ei, dacă a murit, şi să îşi facă nişte bătălii politice, pentru că mă urc eu cu picioarele pe ei. Acesta e primul lucru”, a declarat Alexandru Cumpănaşu, duminică, la Antena 3.

Unchiul Alexandrei a mai spus că a fost la protestul de sâmbătă seara din faţa sediului Ministerului de Interne. El a mai precizat că este uluit de faptul că unii oamenii politici se folosesc de astfel de momente pentru a lovi politic.

„Al doilea lucru, da, am fost în Piaţă. Ce m-a uluit pe mine a fost modul în care unii oamenii din ţara asta înţeleg să se războiască şi să îşi trimită argaţii în astfel de momente şi să se folosească de astfel de momente pentru a lovi politic. Eu am fost acolo şi să ştiţi că au fost foarte mulţi oameni de bună credinţă, pe care îi interesa doar soarta Alexandrei, pe care îi interesa doar soarta copiilor lor. Am stat cu ei până la 2.00 dimineaţa în faţa MAI şi am vorbit şi am stat de vorbă. Am discutat despre ce trebuie făcut în ţara asta”, a conchis Cumpănaşu.

Reacţia unchiul Alexandrei vine după ce liderului grupului PNL la Senat Florin Cîţu a declarat, pentru MEDIAFAX, că este foarte circumspect în legătură cu înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind cazul din Caracal. Liberalul a precizat că Viorica Dăncilă susţine că nu vrea să politizeze tragedia, însă propune referendum.

Preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu a anunţat, sâmbătă, că va avea de urgenţă discuţii cu liderii grupurilor parlamentare pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă care să analizeze cauzele care au dus la tragedia din Caracal.

Totodată, Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor are şedinţă, luni, ora 17.00. Aleşii urmează să îi cheme la audieri pe ministrul de Interne Nicolae Moga, directorul STS Sorinel Vasilca, inspectorul general interimar al Poliţiei Române Florian Dragnea şi fostul şef al Poliţiei Ioan Buda.

Circa 3.000 de persoane au protestat, sâmbătă seara, în faţa sediului MAI. Protestatarii au reproşat autorităţilor că au intervenit prea târziu în cazul fetei din Caracal şi că, deşi a avut o şansă să sune la 112, nu a fost scoasă la timp din mâinile criminalului.