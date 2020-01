„Tocmai asta nu am înţeles nici eu (de ce purtătorul de cuvânt al Poliţiei Maramureş a prezentat că autorul a împuşcat legal câinele, n.r.). Acel comunicat era de la IPJ Maramureş. (...) Asta a fost în prima fază. După ce am citit postarea eu am fost indignat ca om, ca iubitor de animale şi prin prisma nu cred că avea voie să tragă pe şosea sau aproape de case, conform legii armelor şi muniţiilor. Că el este pazni de vânătoare şi are în atribuţii, e un aspect care ţine de legea vânătorii”, a declarat ministrul de Interne la Antena3.

Poliţişii din Maramureş nu au tratat problema în privinţa reglementării folosirii armelor, mai precizează Marcel Vela, drept urmare a fost cerută o anchetă.

„Am rugat pe inspectorul general să analizeze ceea ce au transmis cei de la Maramureş şi se va face şi o anchetă administrativă la Maramureş de ce nu au analizat toate aspectele legate de această faptă, o acţiune care punea în pericol viaţa participanţilor la trafic”, mai spus Vela.

Precizările vin după ce reprezentanţii IPJ Maramureş au precizat într-o primă informare de presă, că un câine a fost împuşcat de un bărbat de 69 de ani, paznic de vânătoare autorizat, care a recoltat legal un câine al străzii.

Ulterior, poliţiştii şi procurorii au deschis dosar penal, faptele cercetate fiind uz de armă letală fără drept şi uciderea animalelor cu intenţie.