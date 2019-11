Monica Melencu, mama Luizei, fata dispărută de la jumătatea lunii aprilie, după ce s-a urcat într-o maşină de ocazie şi despre care Gheorghe Dincă spune că a omorât-o, a declarat, vineri, la ieşirea de la Cotroceni, că nu a primit răspunsurile pe care le aştepta şi că speră ca, la o întâlnire viitoare, să poată vorbi chiar şi preşedintele Klaus Iohannis.

„Am fost primiţi cum nu ne-am aşteptat. Am pus nişte întrebări, ni s-a răspuns, am cerut să vorbim personal cu domnul preşedinte. Ni s-a spus că o să existe şi o altă dată dacă dânsul are plăcerea de a sta de vorbă cu noi. Totul a fost legat de fiica noastră, de cazul Caracal. Nu sunt supărată, m-a afectat discuţia, chiar am plâns. Nu ne-a oferit detalii în plus. Au fost discuţii despre caz, despre nelămuririle care au fost, am zis exact ce s-a întâmplat, că s-a plecat cu stângul de prima dată”, a spus Monica Melencu.

Avocatul familiei, Carmen Obârşanu, a fost mult mai acidă şi a spus că totul a fost o „mişcare de imagine”, pentru că, în realitate, consilierul preşedintelui, cel care a primit familia Melencu, nici măcar nu are pregătire juridică.

„A fost o întâlnire de curiozitate a Preşedinţiei, de imagine şi, într-adevăr, la un moment dat, domnul consilier a fost foarte nelămurit şi dânsul de ce cererile de probaţiune făcute de colegii mei au fost respinse într-un mod atât de ostentativ, de rău-voitor, de către organele de anchetă. De ce nu s-au administrat probe, de ce a ajuns la câte luni sunt şi să nu se facă niciun fel de cercetare viabilă şi fructuoasă în găsirea fetelor... (...) I-am bătut şi obrazul domnului preşedinte, pentru că dovedeşte atâta dezinteres pentru cetăţenii români dispăruţi, vă spun sincer, mi s-a părut doar o întâlnire de curiozitate şi de imagine publică”, a spus avocatul, la ieşirea de la întâlnirea de la Cotroceni.

Întrebată dacă vor fi făcuţi paşi concreţi în cazul Caracal, după întâlnirea de la Cotroceni, Carmen Obârşanu a spus că dacă preşedintele nu va cere lămuriri la DIICOT, atunci „nu este preşedintele românilor”.

„M-a întrebat ce paşi fac eu (...) Dacă ne-au întrebat pe noi ce s-a întâmplat...? (...) Singurul lucru pe care ar putea să-l facă şi să-şi repare imaginea domnul Iohannis ar fi să ceară lămuriri de la DIICOT. Dacă nu face aceste mişcări pentru mine nu este preşedintele românilor. (...) Întrebaţi-mă dacă e de pregătire juridică (consilierul preşedintelui – n.r.). Mi-a spus că nu e. Ne-a văzut la ochi. Prima dată nici nu a vrut să mă primească pe mine. A insistat familia. Au intrat bunicul cu mama, am stat să servesc o cafea. Sunt serviabili sub acest aspect, apoi au insistat să merg acolo. Am expus toată starea de fapt, am arătat cum merg lucrurile şi i-am solicitat să solicite Parchetului, să se implice, să facă într-adevăr cercetări. Au promis că aşa vor face”, a mai spus avocatul familiei Melencu.

Mama şi bunicul Luizei Melencu, împreună cu avocatul Carmen Obârşanu, au participat, vineri, timp de aproape două ore, la discuţii cu un consilier al preşedintelui Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.