„Ne-am adresat unei multitudini de autorităţi, nu am primit răspuns de la toate. Mă miră că de la Ministerul de Interne nu am primit încă răspuns, este o parte importantă. Acolo, la IGPR, ne-am adresat cu multe întrebări. Ne-am adresat chiar şi CSM-ului pe partea de Justiţie, nu implicându-ne în felul în care se face ancheta. Am primit un răspuns de la CSM că nici ei nu se implică. Dar am întrebat, şi o să revenim, dacă organele de urmărire, în speţă procurorii, sunt cumva instruiţi pentru a face în acţiunile lor o deosebire între cazurile în care domiciliul nu se mai bucură de inviolabilitate”, a declarat, miercuri, Mircea Criste, coordonator al departamentului Armată, Justiţie, Poliţie Penitenciare, din cadrul instituţiei Avocatului Poporului.

Potrivit acestuia, în lege sunt prevăzute două aspecte diferite în care nu se poate opune inviolabilitatea domiciuliului atunci când se execută un mandat.

„O situaţie este atunci când nu poţi opune excepţia inviolabilităţii când o viaţă, un bun este pus în primejdie şi intervin pentru salvarea vieţii. Aici nu pot să spui că nu ai mandat şi nu poţi intra. Şi am vrut să aflu dacă, într-adevăr, procurorii sunt instruiţi de a face această deosbire”, mai spune Criste.