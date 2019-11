ORA 19:00 Cazul Caracal Avocatul familiei Melencu acuză o „mişcare de imagine” prin chemarea mamei Luizei la Cotroceni / Singurul lucru pe care ar putea să-l facă şi să-şi repare imaginea domnul Iohannis ar fi să...

Avocatul familiei Melencu acuză că prin chemarea mamei Luizei la Cotroceni s-a vrut o „mişcare de imagine” pentru preşedintele Klaus Iohannis. Carmen Obârşanu a spus că dacă preşedintele nu cere lămuriri de la DIICOT „nu este preşedintele românilor”.

ORA 16:40 Mama Luizei Melencu, la Cotroceni: Vreau să spun că am fost umiliţi şi vreau să aflăm adevărul

Monica Melencu a declarat, vineri, că a venit la Palatul Cotroceni, pentru că are multe întrebări fără răspuns.

„Asta a fost un strigat de disperare, să sperăm că domnul preşedinte ne ascultă şi se implică mai mult în acest caz. Sunt întrebări multe pe care le aşteptăm de 8 luni şi sunt fără răspuns. Nu ştiu dacă ne-ar putea ajuta, dar ca preşedinte al ţării, domnia să cred că ar putea să se implice. (...) Eu aş fi vrut personal să vorbesc (cu preşedintele – n.r.), suntem persoane simple, aş fi vrut personal să vorbesc cu dansul. Nu pot să spun că sunt supărată (că nu o primeşte Klaus Iohannis, ci un consilier – n.r.), aş fi vrut personal să vorbim de la om la om cu dansul. În primul rând, vreau să îi spun că am fost umiliţi şi vreau să aflăm adevărul, ce s-a întâmplat cu adevărat, ce s-a întâmplat cu fiica mea”, a spus Monica Melencu, mama Luizei.

Întrebată ce simte după informaţiile apărute în ultimele zile, în ceea ce îl priveşte pe vecinul lui Gheorghe Dincă, Monica Melencu a spus că ea crede că fiica ei nici nu a trecut prin casa lui Dincă şi totul este, de fapt, o manipulare.

„Asta a fost o manipulare, asta e părerea mea, a fost o manipulare. Eu cred că fiica mea nici nu a trecut prin acea casă. Dar ţinând cont că tot am vorbit de complici, făcând afirmaţia că fiica mea nu a trecut prin acea casă, a trebuit să existe un complice, dar dânşii, probabil, au găsit complicele nepotrivit. (...) Eu vă spun să audă toată ţară, aceste fete nu sunt omorâte, aceste fete sunt traficate. Asta vreau să îi cer şi domnului preşedinte să se meargă pe pistă de trafic de persoane. Această anchetă a mers de prima dată prost”, a mai spus Monica Melencu.

Femeia crede că Gheorghe Dincă la denunţat pe vecinul său în data de 6 decembrie pentru a scăpa şi îi cere preşedintelui Klaus Iohannis să se implice pentru că a venit la Cotroceni „din disperare”.

„Acesta a fost un strigat de disperare şi că domnia să, domnul preşedinte, am cerut-o şi o cer, să se implice în acest caz, că preşedinte al ţării. Mi-a făcut plăcere că ne-a acceptat, îi mulţumim frumos pe această cale, dar sper să se implice cât mai mult în acest caz. Asta e strigătul meu de disperare. Voi lupta până voi află adevărul şi nu mă opresc aici, indiferent de situaţie nu mă voi opri aici”, a mai spus Monica Melencu.

Familia Luizei Melencu, una dintre tinerele care ar fi fost răpită, violată şi ucisă de Dincă, a pornit către Palatul Cotroceni, după ce a fost invitată la o întâlnire cu Iohannis. Bunicul tinerei spune că întâlnirea reprezintă „ultima speranţă”, iar mama ei că va continua să lupte pentru adevăr.

Înainte de a pleca din Dioşti, localitatea natală a Luizei Melencu, bunicul fetei a declarat că speră ca preşedintele Iohannis să îi spună unde este fata.

Stelian Iordache a reiterat convingerea că Luiza nu a fost omorâtă.

„Mergem cu convingerea că vom afla, într-adevăr...., adică altceva cu totul decât ne spun procurorii, pentru că, după câte am mai afirmat, domnul preşedinte are cu totul alte pârghii şi multe servicii la dispoziţie. Sper să nu plecăm dezamăgiţi, să ni se dea o veste bună. (...) Noi, ca familie, n-am crezut şi nu vom crede niciodată că Luiza a fost omorâtă. Luiza a fost răpită şi traficată. Vă rugăm frumos, vă rugăm mult de tot, rezolvaţi-ne această problemă!. Dacă nici dumnealui nu poate, prin serviciile pe care le are la dispoziţie, chiar e ultima speranţă. Sper să nu plecăm dezamăgiţi”, a declarat bunicul Luizei Melencu.

Acesta a adăugat că familia Luizei nu va ceda niciodată şi nu va accepta vreun compromis.

De asemenea, Monica Melencu, mama tinerei, a declarat, înainte de a pleca spre Palatul Cotroceni, că vrea să afle „adevărul adevărat, nu ce e la dosar”.

Monica Melencu a spus că pleacă sperând că va primi răspunsuri, dar indiferent de situaţie, va lupta şi nu se va opri: „Vreau să aflu ce s-a întâmplat cu Luiza. Din momentul în care ea a ajuns la ocazie, vreau să aflu adevărul. Cine sunt acele persoane care au luat-o. Şi nu mă voi lăsa, indiferent de situaţie. (...) Am luat o decizie. Depinde de răspunsuri, depinde şi de ce se va întâmpla în zilele următoare, luna următoare ce se va întâmpla cu Dincă, ce decid procurorii, de răspunsul dat de dumnealor, iar după o să iau o decizie şi o să merg mai departe”.

Giorgiana Hosu, adjunctul DIICOT, a anunţat, miercuri, că a fost reţinut un bărbat în vârstă de 46 de ani, pentru că a violat-o pe Luiza Melencu atunci când fata era în casa lui Gheorghe Dincă. Bărbatul a intrat în atenţia DIICOT încă de la începutul preluării cauzei la structura centrală. Ulterior, Ştefan Risipiţeanu, acuzat că ar fi violat-o pe Luiza Melencu în casa lui Gheorghe Dincă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Mama şi bunicul Luizei Melencu nu cred însă că acesta e vinovat, ci că e vorba despre o manipulare.