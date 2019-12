Potrivit unor fragmente din declaraţiile lui Gheorghe Dincă, difuzate sâmbătă de Digi24, Luiza ar fi fost ucisă la trei zile după ce a fost răpită.

Mărturisile făcute de principalul suspect ar fi fost redacte la începutul lunii noiembrie. Acesta a declarat că în ambele cazuri le-a propus fetelor pe care le-a luat la ocazie să întreţină relaţii sexuale cu el în schimbul unei sume de bani, însă când acestea au refuzat le-a dus acasă.

De asemenea, potrivit declaraţiilor lui, Gheorghe Dincă ar fi ucis-o pe Luiza Melemcu pe 17 aprilie, după ce fata ar fi refuzat să întreţine astfel de relaţii cu el iar bărbatul ar fi avut o criză de nervi.

În fapt, acesta ar fi bătut-o şi ar fi ieşit din cameră. Abia după ce s-a întors ar fi observat că „fata nu mai mişca, iar mâinile erau moi”. Văzut în faţa faptului împlinit, acesta s-ar fi hotărât să şteargă orice urmă.

„Am luat o cârpă înmuiată în motorină şi am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc cârpei, luând şi corpul foc, aruncând în butoi deşeuri de plastic. Am mers în casă şi am adunat tot ce am crezut că trebuie ars şi am pus pe foc – aruncând când scădea focul tot felul de deşeuri de plastic. După ce au ars de tot, am mişcat cu un lemn să văd ce este în butoi şi am văzut bucăţi de oase şi cenuşă. Am intrat casă şi am stat pe pat, lungit, adormind”, a spus Gheorghe Dincă, potrivit înregistrărilor.

În cazul Alexandrei Măceşanu, ar fi ucis-o după ce a surprins-o ţinând în mână telefonul cu care tânăra sunase la 112.

„Am lovit-o destul de tare, căzând jos, lovindu-se cu capul de ciment – dar nu mai aveam control. Am realizat că am omorât-o”, ar fi relatat principalul suspect în cazul dispariţiei celor două adolescente.

„Am adăugat pe foc o plasă de plastic ce avea în ea 2-3 kilograme de vaselină. Iar ultima dată, o bucată de carton bituminat din acela gros. Telefonul pe care l-a atins Alexandra şi tot ce era atins de ea, le-am pus pe foc”, a continuat acesta despre modul în care ar fi ucis-o.