Acesta susţine că a întâlnit-o pe adolescenta răpită de Gheorghe Dincă într-o parcare de TIR-uri din Padova. Povestea relatată de el este una cu adevărat cutremurătoare. Din câte se pare, Luiza Melencu ar fi controlată de un grup de proxeneţi români, care au vopsit-o blondă pentru a fi mai greu de recunoscut. Fata poartă tot timpul microfon asupra ei şi regulat este mutată dintr-un oraş în altul, ca să i se piardă urma. În plus, gruparea infracţională operează sub protecţia poliţiştilor italieni!

Jurnalistul Ovidiu Zară a stat de vorbă cu şoferul şi l-a înregistrat, iar dialogul a ajuns acum public. Gândul.info vă prezintă cele mai importante declaraţii făcute de şoferul român care susţine că a întâlnit-o pe Luiza Melencu.

„Acum două săptămâni, eu am avut-o pe Luiza în maşină. În Padova. Eu sunt şofer de Comunitatea Europeană şi am ajuns în Padova, Parcul Industrial. Ideea este în felul următor: am putut să stau cu ea undeva la 10 minute, după care practic am fost oarecum fugărit. De ce? Fiindcă ele sunt urmărite”;

„A venit la mine în maşină, era blondă, săraca, nu am putut să vorbesc cu ea niciun cuvânt pentru că ele au microfon. Şi atunci, pe telefon, a început să-mi scrie”;

„La fiecare două săptămâni, le mută, Piacenza, Genova, Bari, Milano, cam astea sunt localităţile în care le mută. Nu le vând, doar le mută şi pe stradă ies odată pe săptămână. Ea mi-a scris pe telefon, ca şi mesaj. Adică mi-a făcut semn ca eu să vorbesc. Eu am vorbit cu ea ca şi cum, nah, cât costă, ce costă? Bla! Bla! Era blondă. Şi ce mi-a mai scris acolo, mi-a spus că le schimbă şi culoarea, că nu rămâne aceeaşi”;

„E luată de români, mi-a spus că sunt români. Şi vă spun un lucru: ele sunt păzite, păzite în ghilimele, de Poliţie! Să nu credeţi că sunt păzite de altcineva. Pe lângă faptul că-s ai noştri acolo. Nu mi-a spus niciun nume. Dar nu cred că ele ştiu. Nu au acte, nu au absolut nimic, nu pot să plece”;

„Când m-am dus cu ea, ne-a băgat pe o stradă, o stradă înfundată, eu nu puteam să plec cu maşina în faţă. Că, la un moment dat, am zis că o iau, fug şi asta e! Vedem ce facem. Ne-a băgat pe o stradă înfundată şi s-a pus o maşină în spatele maşinii mele”;

„Mi-a spus pe final să nu anunţ Poliţia. Ele sunt păzite, toate, de Poliţie. Toată Poliţia din Padova, cel puţin, e implicată. Şi ea mi-a spus, pe final, să nu anunţ Poliţia. Dar acuma, vă mai spun un lucru: probabil că mai sunt 10-15 maşini sau 3-5 maşini puse acolo”;

„De Alexandra mi-a spus că ştia că e în Bari şi ştia că trăieşte. Dar nu pot să vă garantez, că nu ştiu. Nu ştiu. Dar de ea vă spun sigur, a fost la mine în maşină. Deci, eu am avut-o la mine în maşină. Nu din poveşti, nu din auzite”.