„Printre oase, am numărat eu 42 de nasturi de blugi. Nasturele de blug are specificitatea lui. Număraţi de mine, după fotografii. 42 de nasturi şcosi din cenuşă. Şi cum vedem că are modul de operare de a introduce victima îmbrăcată cu totul, nasturii au calitatea de a nu se topi”, a declarat Tudorel Butoi, la „Marius Tucă Show”.

Psihologul criminalist a mai precizat că Gheorghe Dincă este un violator în serie aparte.

„Analiza comportamentală în curs de desfăşurare va aduce lămuriri vizavi de cum s-a născut, cum s-a creat, ce antecedente sunt. Dar din punctul meu de vedere, are o bizarerie acest Dincă. Dincă este un criminal, violator în serie - şi pe fondul acesta a avut cele două accidente - Luiza şi Alexandra. Dar este un prădător de tip animalic, care-şi aduce victimele la vuzuină, să le aibă sub control, cum fac vulpea, ursul, câinele, şi-şi îngroapă hrana în apropiere. este singurul caz în care găsim criminalitate în serie cu victime în acelaşi habitat cu făptuitorul”, a declarat psihologul criminalist.

Aici, Butoi a precizat că mai sunt criminali în serie depistaţi de-a lungul anilor, însă aceştia şi-au abandonat victimele în diferite spaţii ale oraşului.

„(Dincă, n.r.) Le aduce în zona lui să aibă control pe ele. Dincolo de semnătura fetiş pe care o intâlnim în analiza comportamentală, când el opreste un ruj, un papuc, un lănţisor, ca să-şi satisfacă dominaţia. Aici le aduce cu totul. Are foarte mare grijă să şteargă urmele. Le incinerează şi cu mare grijă tencuieşte pereţii unde au fost stropii de sânge din loviturile pe care le-au primit bietele victime. Munceşte foarte mult”, a mai spus Tudorel Butoi.

Tudorel Butoi: Probele vorbesc despre două crime

Psihologul criminalist a explicat, la „Marius Tucă Show” cum interpretează probele şi de ce sunt clare în privinţa a două crime.

„Probele astăzi vorbesc despre două crime. (...) Când vorbeşte Codul despre omor el zice <uciderea unei persoane> şi ca să dovedesc uciderea unei persoane în unele cazuri am şi posibilitatea de a oferi cadavru, cu autopsia, cu tot ce trebuie, dar am situaţia în care nu am din cadavru absolut nimic. Cazul Cioacă”, afirmă Tudorel Butoi.

Potrivit acestuia, prima probă „de necontestat” este discuţia dintre Alexandra şi 112.

„Fata zice la un moment dat «Mi-e frică, se aud paşi, vine, vine». Unii zic că nu se ştie cine a venit. (...) A venit chiar el. Avem cheie probatorie: timpul şi ce spune el: «Când am venit cu telefonul am găsit-o şi din cauza aia am ucis-o», coroborat cu profilul genetic al Alexandrei”, mai explică Butoi.

Psihologul criminalist arată că sunt probe clare şi în privinţa Luizei.

„La Luiza avem de asemenea declaraţia lui, ce s-a întâmplat, cum a luat-o şi aşa mai departe şi profilul genetic găsit în petele de sânge, pentru că el spune că Luiza s-a împotrivit şi a bătut-o. Repetitivitatea, modul de operare şi modalitatea de a scăpa de cadavre (sunt probe – n.r.)”, afirmă Tudorel Butoi.

Psihologul criminalist Tudorel Butoi: Legiuitorul nu enumeră poligraful în categoria mijloacelor de probe / Testul nu e obligaţie

Psihologul criminalist Tudorel Butoi a declarat, miercuri, că testul poligraf, la care urmează să fie supus Gheorghe Dincă, nu reprezintă o probă serioasă în instanţă, ci poate doar să aducă indicii în orientarea primelor cercetări. Butoi mai spune că testul nu este obligatoriu pentru suspecţi.

„Testul poligraf nu este o obligaţie. Niciun procuror, nimeni nu poate să oblige niciun fel de suspect să facă testul poligraf. Există un principiu - dreptul persoanei de a nu se incrimina. „Nu vreau să-l fac.” (...) Ce este? E un drept al meu ca bănuit să apelez la testul poligraf, în speranţa mea deseori iluzorie că prin test vă demonstrez că nu sunt vinovat”, a explicat Tudorel Butoi, la „Marius Tucă Show”.

Psihologul criminalist a mai precizat şi că în instanţă, testul poligraf nu poate fi constituit probă: „Ce zice legiuitorul? Legiuitorul nu-l enumeră expres pe poligraf în categoria mijloacelor de probe. Nu este acolo. Dar ce zic fabricantul şi specialistul să se salveze? Zic: „E proba. Zice legea că orice alt mijloc care nu este interzis poate fi probă. Intră şi el la inscrisuri”. (...) Pai, ameţitule, iti dau un mijloc de probă neinterzis de lege: clarvizionarea”.

„Aduceţi testul poligraf, care este un instrument extraordinar în orientarea primelor cercetări. Atât. (...) Ne ducem în instanţe cu probe discutabile, perisabile?”, a completat Butoi.

Psihologul criminalist: Gheorghe Dincă ar fi violat alte 4 – 5 fete sub 15 ani

Psihologul criminalist Tudorel Butoi a declarat, miercuri, la „Marius Tucă Show” că are informaţii că alte 4 – 5 fete sub 15 ani ar fi fost violate de Gheorghe Dincă, familiile reclamând aceste fapte în faţa procurorilor.

„Sunt 4 – 5 fetiţe sub 15 ani. E altă speţă. O familie dintre ei, de pe acolo, vine şi îi spune lui Dincă: <Vezi că noi avem treabă la câmp, ţi-o las şi eu pe asta mică pe-aci printre fiare, pe unde repari tu>. Nu au apucat ăia să ajungă în câmp şi a violat fata. Informaţia clară. Dintr-o familie de romi (e fata – n.r.). Vom vedea ce s-a întâmplat. Ele au mărturisit aceste fapte la parchet şi vom vedea care e soarta lor acum”, a spus Tudorel Butoi la „Marius Tucă Show”.

Butoi a mai spus că el este convins că Gheorghe Dincă nu le-a dus pe Alexandra Măceşanu şi pe Luiza Melencu la locuinţa sa pentru a le ucide, ci pentru a întreţine cu ele raporturi sexuale.

„Eu spun că nu le-a adus ca să le ucidă, ci pentru a întreţine raporturi sexuale în interesul lui. Şi mai departe urma să le traficheze. Fetele nu au mai vrut. Aceste două fete nu au vrut. Fetele acestea s-au opus, s-au bătut cu prostălăul ăsta, ca dovadă sângele pe pereţi. (...) Apoi, local şi dacă era loc pentru afară, pe bani, premisele sunt (pentru trafic – n.r.), legat de fetele pe care le are el în Italia etc”, a mai spus Tudorel Butoi.