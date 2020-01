Echipa, formată din ofiţeri de la Serviciul Omoruri Bucureşti şi criminalişti de la Poliţia Bucureşti şi IGP, era condusă de unul dintre cei mai respectaţi poliţişti, comisarul-şef Florian Eniţă, declarat recent poliţistul anului, aflat în ultimele luni înainte de pensie după 20 de ani de carieră în care a lucrat la cele mai cunoscute cazuri.



Din 2011, Eniţă şi echipa sa de la Omoruri nu au avut niciun caz neelucidat!



Poliţistul a avut misiunea de a repara ce au stricat alţii înainte în câmpul infracţional din „casa groazei”. Mai exact, se pare că unele probe au fost compromise.



În ciuda acestor probleme, Eniţă este sigur că teoria „oaselor plantate de complici în pădure” este falsă. Poliţistul are motive întemeiate să creadă că oasele Luizei sunt în pădure.



„Exclus! M-am uitat să văd unde au făcut "descoperirea". Nu avea nicio legătură cu zona unde am lucrat noi. Nu aveau ce să găsească, noi n-am lăsat nimic pe pământ. Am ridicat cenuşa, pământ cu cenuşa, pe care l-am cernut de câteva ori.



Am făcut curăţenie în pădure. Din locul unde au fost descoperite resturile de oase ne-am dus 50 de metri către sosea, 50 de metri în partea opusă, am adunat toată mizeria, am stat două zile în genunchi cu greble de grădinărit în mâna şi unul lângă altul am căutat cm cu cm. În urma noastră pământul a rămas neted. Au mai fost găsite doar oase de animale”, a declarat Eniţă, în interviul pentru ziare.com, referindu-se la speculaţia potrivit căreia ar fi lăsat în lizieră oase nedescoperite, după CFL.



Despre metoda arderii unui cadavru în butoi



„Am auzit şi eu. Nu e imposibil. Corpul uman are un ţesut adipos. Dacă grăsimea intra în combustie, corpul arde fără niciun alt factor extern.



Mai mult, Dinca a folosit acolo tot felul de materiale inflamabile: motorina, vaselină, lemne. Arderea a fost şi mai bine întreţinută. În butoiul acela, el topea cabluri de aluminiu, deci obţinea peste 600 de grade. Temperatura a fost între 600 şi 1.000 de grade.



Cum de au rămas bijuteriile întregi?



Şi nişte capse de la pantaloni. Pot rămâne întregi. În partea inferioară a butoiului se afla o sită peste care a aşezat cadavrele. Obiectele mici au căzut prin sită pe tabla de sub butoi unde temperatura nu e la fel de mare, pentru că acolo butoiul are o fantă pe unde intră aerul şi produce ventilaţie.



Pe tabla de sub butoi au ajuns şi dinţii, care oricum ard cu mult mai greu, pentru că densitatea lor e mai mare decât a altor oase.



Câte ore a durat incinerarea?



Peste 3 ore. El nu stătea lângă butoi tot timpul, flacără şi căldură erau atât de mari că nu se putea apropia. După un timp verifica dacă mai sunt oase şi alimenta din nou focul.



Şi cum de nu a sesizat nimeni fumul, mirosul?



A pus acolo tot felul de plastice, bitum, care au miros foarte puternic şi au estompat mirosul de carne arsă. Din ce îmi dau eu seama, la ţară oamenii nu au probleme cu ce face vecinul, e ceva firesc pentru ei. Deşi e anormal. Dar toţi îşi ard deşeurile”, a explicat poliţistul.