„Am studiat din nou, împreună cu procurorii, transcripturile de la 112, conversaţia Alexandrei înregistrată pe robotul Telecomunicaţiilor Speciale. Am învederat procurorului de caz anumite speţe. Se fac reverificări şi se va retranscrie, se va reasculta partea audio. Am evidenţiat lucruri foarte importante care pot avea importanţă deosebită. (...) Sunt elemente pe care le-am invederat, care ţin de transcripturi. Transcripturile vor fi reverificate prin înregistrările audio. De asemenea, am evidenţiat lucruri, în transcripturi, care pot schimba economia cazului şi direcţia anchetei”, a declarat Tonel Pop, la ieşirea din sediul DIICOT, unde a studiat dosarul Caracal.

Potrivit avocatului familiei Luizei, joi, Gheorghe Dincă va fi audiat din noi.

„Procurorii vor analiza şi asistenţa avocatului din oficu, respectiv de câte ori a plecat în timpul şedinţei de interogatoriu, în ce zile - din verificarea înregistrărilor audio-video din încăperea de anchetă şi vor acţiona procedural. Eventual, vor reface acele acte care pot fi viciate şi să nu se întâmple peste nu ştiu cât timp, după ce vor investi atâţia bani şi logistică, să ne trezim cu vreo cale de atac să se anuleze tot şi la CEDO să fim condamnaţi”, a mai explicat Tonel Pop.

Audierea de marţi de la IGPR a lui Gheorghe Dincă ar fi fost oprită de procurorul de caz după ce avocatul din oficiu al acestuia a părăsit de mai multe ori camera de anchetă, lăsându-l fără asistenţă juridică, iar ulterior a făcut o criză de nervi, a spus Tonel Pop, la ieşirea de la audiere.

În replică, avocatul lui Dincă, Lascoschi Claudiu, a spus că a ieşit din cameră o singură dată, cu aprobarea procurorului.