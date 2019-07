13:36 Nicolae Moga participă la CSAT, la câteva minute după demisia de la MAI



Nicolae Moga participă la şedinţa CSAT, deşi în urmă cu puţin timp a demisionat din funcţia de ministru de Interne. Pozele făcute publice pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale îl arată pe Moga stând la masa întrunirii.



Nicolae Moga a demisionat, marţi, după şase zile de mandat, din funcţia de ministru al Afacerilor Interne.



"Am luat această hotărâre pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat al acestei instituţii în urma activităţii deficitare a unor angajaţi ai săi care au fost destituiţi sau urmează să fie sancţionaţi. Retragerea în această demnitate trebuie să fie văzută ca un nou început pentru minister. În cele 6 zile în care am condus MAI, am dispus toate controalele posibile pentru identificarea vinovaţilor în cazul tragediei de la Caracal. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oamenii oneşti şi profesionişti din Minister, că vor reuşi să ducă la bun sfârşit munca pe care am început-o împreună şi le mulţumesc pentru colaborare". a spus Nicolae Moga.



Nicolae Moga depusese, miercuri, jurământul în funcţia de ministru de Interne.



Preşedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă şi membri ai Executivului s-au reunit, marţi, la Cotroceni, în şedinţa CSAT, pentru a analiza raportul MAI şi date cu privire la crimele din Caracal.

13:00 Dăncilă, despre cazul din Caracal: E un haos de comunicare. Voi veni cu propuneri in CSAT



„Având în vedere complexitatea situaţiei din Caracal, precum şi toate implicaţiile sociale, există două priorităţi clare pe care le voi propune pentru dezbatere în CSAT: Sunt obligatorii şi urgente aflarea şi comunicarea corectă a adevărului, precum şi luarea tuturor măsurilor punctuale ce ţin de acest caz. Există foarte multe surse de informaţii disparate, iar dezinformările sau adevărurile parţiale au generat un haos de comunicare şi percepţie la nivel public. În acest sens, voi propune în CSAT ca grupul de lucru interinstituţional să se transforme într-un comandament dedicat, condus de domnul Raed Arafat – punct unic de contact şi gestiune care centralizează informaţiile anchetei, elaborează analizele şi rapoartele necesare şi comunică oficial date despre caz. Se vor face informări publice o dată la 6 ore”, a scris Viorica Dăncilă, pe Facebook.



Premierul vrea, de asemenea, demiterea de urgenţă a celor care au gestionat prost apelurile la 112.



„Am constatat, de asemenea, analizând raportul MAI, că au fost implicate în gestionarea acestui caz persoane cu o abordare de-a dreptul inumană, lipsite nu doar de profesionalism, dar şi de responsabilitate pentru o viaţă omenească. Un asemenea derapaj - nu doar de la atribuţiile de serviciu, ci şi de la empatie şi condiţie morală – este de neacceptat, aşa încât cer urgent începerea procedurilor de demitere pentru toţi cei care au fost parte a proastei gestionări a apelului 112”, a adăugat Dăncilă.



Şeful Executivului aşteaptă raportul Corpului de control trimis în anchetă, în maxim o săptămână.



„Totodată, am trimis Corpul de control al Prim-ministrului în anchetă şi în maxim o săptămână voi avea un raport. În cazul în care vorbim de o eroare umană care a viciat procesul de salvare a copilului, este obligatoriu ca organele de justiţie să acţioneze. Cer ca cei vinovaţi să suporte absolut toate rigorile legii. Cer să se facă dreptate până la capăt. De asemenea, voi propune grupului de lucru condus de domnul Arafat o analiză şi un plan specific pentru condiţii de angajare mai ample şi mai dure în serviciul 112, precum şi un program de trainiguri intensive şi evaluări continue pentru personalul din această structură. Am promis că vom lua toate măsurile necesare în acest caz şi că vom modifica, legislativ şi procedural, cadrul de funcţionare al tuturor instituţiilor implicate în aceste procese. Avem cu toţii această datorie, pentru societate, pentru români, pentru normalitate”, subliniază Dăncilă.



CSAT s-a întrunit, marţi, începând cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni.

Ştirea iniţială. Şeful statului a declarat duminică că va fi o discuţie foarte serioasă asupra aspectelor legate de cazul din Olt, precizând că Guvernul ar trebui să analizeze dacă nu cumva este autorul moral al tragediei.

„Nu mă voi pronunţa pe detaliile acestui caz până la finalizarea anchetei şi a rapoartelor pe care le vom discuta, în mod foarte serios, în CSAT. În mod normal, însă, nu ar fi trebuit să ajungem să discutăm un asemenea caz în CSAT. Şi resping abordarea politicianistă propusă de Guvernul României, care ar trebui să se gândească dacă nu cumva este autorul moral al acestei tragedii”, a afirmat Klaus Iohannis.

Preşedintele Iohannis a mai spus că va cere, în CSAT, premierului şi miniştrilor de Interne şi Justiţiei să găsească soluţii concrete.

„Există soluţii. La CSAT voi cere prim-ministrului, ministrului Justiţiei şi ministrului de Interne să identifice soluţii concrete, inclusiv dacă se impune, de modificare a legilor şi a procedurilor. În urma repetatelor intervenţii asupra legislaţiei penale şi procesuale penale, precum şi în contextul ultimelor acţiuni ale noilor instrumente inventate de PSD, s-a ajuns în situaţia în care cooperarea dintre poliţişti şi procurori se face deficitar, iar cel care suferă este cetăţeanul român. Dacă autorităţile nu au instrumente legale clare pentru combaterea eficientă a criminalităţii, acest lucru trebuie rezolvat rapid! Aceasta nu scuză şi nici nu justifică însă atitudinea celor implicaţi!”, a completat şeful statului.

Tot duminică, premierul Viorica Dăncilă a anunţat că urmează să prezinte ministrul de Interne Nicolae Moga raportul detaliat al celor întâmplate în cazul din Caracal.Cu o zi înainte, şeful Executivului a declarat că va cere în şedinţa CSAT de marţi să fie prezentat un raport „minut cu minut şi decizie cu decizie”, în cazul crimei din Caracal, începând cu momentul primului apel la 112 al Alexandrei.

Ionel-Sorinel Vasilca, director al STS, a anunţat, luni, că a înaintat preşedintelui Klaus Iohannis, demisia sa din funcţie. Demisia a fost înaintată pentru a nu afecta prestigiul instituţiei, a spus acesta.

Totodată, preşedintele Klaus Iohannis a luat act de demisia şefului STS.

Referitor la subiect, premierul a transmis, luni, că demisia directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale trebuia să vină încă din prima zi, după gestionarea defectuoasă a situaţiei din Caracal. Ea a afrimat că Sorinel Vasilca a dat dovadă de aroganţă, vorbind despre prejudiciile de imagine aduse instituţiei.

Alexandrei, fata de 15 ani sechestrată, violată şi ucisă la Caracal, a apucat să sune de 3 ori de pe telefonul agresorului, la 112. Poliţia a acuzat STS că a oferit târziu date legate de localizarea acesteia.

Luiza Melencu (18 ani) a dispărut în luna aprilie 2019, după ce a luat o maşină de ocazie. În acelaşi mod a dispărut Alexandra Măceşanu (15 ani). Suspectul a fost identificat abia vineri, după ce Alexandra a sunat de 3 ori la 112 pentru a-şi anunţa răpirea.

Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dincă, şi-a recunoscut, duminică, ambele crime, atât în cazul Alexandrei, cât şi al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al bărbatului, pentru MEDIAFAX.

Procurorii au extins cercetările în cazul Dincă Georghe pentru omor calificat, au anunţat procurorii DIICOT duminică seara.