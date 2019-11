Purtătorul de cuvânt al ISU Timiş, Elena Megherea, a declarat, pentru Mediafax, că deşi un vârstnic spune că a fost lăsat în bloc, echipele de intervenţie nu au obsevat nicio mişcare.

„Domnul afirmă că a fost în interior, noi, pe de altă parte, de luni până joi, nu am observat nicio mişcare în interior, nu s-a observat lumina aprinsă. Noi am făcut mult zgomot acolo, era imposibil să nu fim auziţi că intervenim, deoarece motoventilatoarele noastre fac un zgomot asurzitor, deci colegii mei şi-au pus dopuri în urechi ca să poată să stea lângă ele, deci nu ai cum să nu auzi intervenţia echipajelor. Domnul declară că a fost, noi am prezentat faptul că niciun indiciu nu ne prezenta că ar mai fi persoane în imobil. Nu am putut să spargem fiecare uşă ca să verificăm, dar fiecare apartament a fost verificat, inclusiv cu scara de fereastră din exterior, s-au uitat colegii în interior să vadă dacă nu există persoane”, a declarat, pentru Mediafax, Elena Megherea.

Aceasta a adăugat că nu există nicio anchetă în acest sens, deoarece „nu intră în atribuţiile noastre să facem cercetări dacă bătrânul a fost acolo sau nu”.

În plus, purtătorul de cuvânt al ISU Timiş a spus că echipele de intervenţie nu au observat nicio mişcare, nu au auzit zgomot, nu au observat lumină aprinsă, deci „nu suntem în măsură să spunem dacă persoana respectivă a fost în interior sau nu a fost.

În plus, pentru informarea locatarilor, personalul implicat a bătut la uşa fiecărui apartament existent în imobil, iar după evacuarea locatarilor din imobil, personalul specializat a intervenit pentru aerisirea spaţiilor.

„Menţionăm totodată că, în toată perioada restricţionării accesului în imobil, poliţiştii au asigurat paza clădirii, zi şi noapte, fără a fi sesizate surse de lumină în clădire sau alte activităţi care să indice existenţa altor locatari în interior”, a adăugat Megherea.

Apoi, aceasta a blocat accesul ziariştilor pe grupul unde se desfăşura comunicarea: „Având în vedere multitudinea de mesaje şi întrebări postate pe grup în ultimele zile şi faptul că la o parte dintre ele nu am reuşit să formulez un răspuns, astfel generându-se discuţii şi ţinând cont şi de solicitările unora dintre voi, începând de astăzi pe grup vor putea posta doar reprezentanţii ISU Timis. În continuare se vor posta informaţii legate de misiunile noastre, iar pentru detalii suplimentare ne putem auzi în privat. O zi bună!”.

Jurnaliştii pot primi informaţii, dar nu mai pot pune întrebări.

În presa locală din Timiş a apărut informaţia că un vârstnic care locuieşte într-unul din blocurile evacuate după ce 3 persoane au murit a stat tot timpul în apartamentul său.