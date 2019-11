Medicul Tudor Ciuhodaru a declarat, marţi, pentru Mediafax, că fosfura de aluminiu (AIP), substanţa folosită pentru deratizare în blocul unde au murit trei persoane este o substanţă ieftină, dar eficientă, utilizată în mod obişnuit pentru prelucrarea cerealelor. În cazul ingestiei, inhalării sau simplului contact cu pielea omului, substanţa este extrem de toxică.

„Dacă este ingerată/sau în contact cu umiditate eliberează gaz de fosfină - cu miros asemănător celui de carbid sau usturoi - extrem de toxic pentru om şi animale - cu efecte iritative la nivel respirator şi digestiv dar şi toxicitate sistemică - ce afectează plămânii, inima, ficatul şi rinichii –mergând până la edem pulmonar toxic, aritmii şi insuficienţă cardiacă, acidoză. Intoxicaţia cu fosfat de aluminiu are o mortalitate ridicată (30-100%) iar supravieţuirea este puţin probabilă după ingestia a 1,5 grame, iar pe cale inhalatorie sunt periculoase pentru viaţă niveluri mai mari de 50 de părţi per milion. La 400-600 ppm este letală în jumătate de oră. (limita de expunere permisă pentru fosfină este <0,3 ppm(părţi per milion) în mediul de lucru). Simptomele apar rapid, sunt nespecifice şi dependente de doză şi calea de expunere”, spune medicul Tudor Ciuhodaru

Potrivit doctorului, în privinţa expunerii prin inhalare, domină iritaţia căilor respiratorii şi dificultăţi la respiraţie, la care se pot asocia ameţeli, oboseală, senzaţie de strângere la nivelul pieptului, durere de cap, greaţă, vărsături, diaree, tulburare neuro-vegetativă, amorţeală, parestezii, tremur, slăbiciune musculară, diplopie şi icter.

„Pacientul poate dezvolta insuficienţă cardiacă, aritmii cardiace, convulsii şi comă şi pot apărea şi manifestări tardive de hepatotoxicitate şi nefrotoxicitate. După ingerare simptomele apar în câteva minute şi sunt dominate de greaţă, vărsături repetate, diaree, dureri de cap, disconfort abdominal sau durere şi tahicardie în intoxicaţia ingerată moderată până la severă apar semnele şi simptomele sistemului gastrointestinal, cardiovascular, respirator şi nervos iniţial şi, ulterior, pot apărea şi caracteristici ale insuficienţei hepatice şi renale şi coagularea intravasculară diseminată”, a mai spus medicul.

Ciuhodaru afirmă că pacienţii care au luat contact cu această substanţă extrem de toxică pot să rămână conştienţi până la stadiul final, dar pot avea manifestări precum dureri de cap, ameţeli, convulsii şi comă.

„Diagnosticul se bazează pe suspiciunea clinică sau de istoric. Diagnosticul poate fi realizat cu uşurinţă prin simpla încercare a hârtiei impregnate cu nitrat de argint pe conţinut gastric sau pe respiraţie”, afirmă doctorul.

Cel mai grav este că nu există antidot specific. Medicul Tudor Ciuhodaru afirmă că adresarea rapidă la medic, resuscitarea, diagnosticul, monitorizarea intensivă şi terapia de susţinere sunt doar câteva repere care se iau în calcul în acest proces de restabilizare a pacientului.

„Primul ajutor constă în decontaminare, scoaterea din mediu şi suport. Deoarece fosfina este absorbită pe cale cutanată, decontaminarea pielii şi a ochilor trebuie efectuată cu apă curată cât mai repede posibil. După ingerare, eficacitatea decontaminării intestinale, pentru a reduce absorbţia, depinde în primul rând de durata expunerii la otrăvuri şi este utilă dacă se face în 1-2 ore”, a mai spus conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic specialist primar urgenţe – toxicologie.

Procurorii din TImişoara au informaţii că pentru deratizare, în blocul din Timişoara, unde doi copii şi mama unuia dintre ei au murit, s-a folosit un insecticid denumit „Delicia - GASTOXIN”. „Are în compoziţie fosfură de aluminiu, o substanţă foarte toxică, cu efecte letale în caz de inhalare, şi care necesită pentru utilizare autorizaţie specială”, arată sursa citată.