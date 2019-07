„Poliţia de acolo şi anchetatorii au tratat superficial toată povestea, fiind convinşi că apelurile la 112 ale Alexandrei - cel puţin primele două apeluri - sunt piste false şi nu s-au gândit şi nici nu au încercat să identifice cu tatăl Alexandrei - persoana respectivă sa o identifice ca fiind Alexandra. A trebuit ca eu şi fratele meu să insistăm pe lângă anchetatori să îl ia pe tatăl Alexandrei să confirme că cea care a sunat este Alexandra. La şi jumătate am vorbit cu fratele meu, în jurul orei 10 şi ceva - noaptea. Joi. Ce i-au spus fetei (poliţiştii, n.r.), nu ştiu, dar spun ce mi-au spus mie. Bănuiesc că e ceea ce i-au spus şi ei. În mintea lor, au spus că nu e posibil ca un criminal, în viziunea lor, să lase telefonul langă victimă. Au spus că este pistă falsă şi că poate fi o glumă. Eu spun ce mi-au spus mie, per ansamblu, pentru primele două apeluri - sau la toate apelurile. Că nu are sens să fie luat în serios, pentru că este o pistă falsă”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Alexandru Cumpănaşu, preşedinte al Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României.

Luiza Melencu (18 ani) a dispărut în luna aprilie 2019, după ce a luat o maşină de ocazie. În acelaşi mod a dispărut Alexandra Măceşanu (15 ani). Suspectul a fost identificat abia vineri, după ce Alexandra a sunat de 3 ori la 112 pentru a-şi anunţa răpirea.

Gheorghe Dincă şi-a recunoscut duminică faptele şi a spus că a ars cele două cadavre.