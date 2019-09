Familia Alexandrei Măceşanu a depus, miercuri, prin avocat, mai multe solicitări la DIICOT, una dinte ele fiind aceea de a se efectua o expertizare a lui Gheorghe Dincă, din care să reiasă dacă acesta este apt sexual. Unchiul fetei, Alexandru Cumpănaşu, a declarat, în faţa DIICOT, că familia crede, în urma analizării probelor, că altcineva a fost în casa lui Dincă atunci când copila era sechestrată.

„Noi nu credem că Dincă este ucigaşul Alexandrei. Mai mult, credem că există şanse mari să fie în viaţă. Am solicitat şi o expertiză la INML pentru a vedea în ce măsură Gheorghe Dincă era apt sexual. Gheorghe Dincă a declarat că el nu a violat-o. Alexandra la 112 a spus că a fost violată. Este o chestiune cât se poate de serioasă. Eu am convingerea că în acele 24 de ore, în acea casă, s-au aflat şi alte persoane şi că dacă s-a efectuat un viol asupra Alexandrei, nu l-a efectuat Gheorghe Dincă”, a spus Cumpănaşu.

Alexandru Cumpănaşu a mai spus că au fost depuse şi alte solicitări la DIICOT, între care cele de audiere a unor persoane din anturajul lui Gheorghe Dincă, despre două dintre ele existând informaţii că ar fi participat împreună cu Dincă la violuri petrecute în Caracal.

De asemenea, familia Alexandrei Măceşanu a mai cerut reaudierea familiei lui Gheorghe Dincă, precum şi o nouă expertiză asupra probelor găsite în curtea şi casa acestuia, din Caracal.

„Am solicitat extinderea cercetărilor, expertizei INML. În acest moment, din raport, avocatul nostru nu a înţeles mai nimic. Nici eu, nici familia nu am înţeles. În măsura în care nu va fi acceptată această extindere, vom solicita o nouă expertiză a ADN-ului Alexandrei, asupra acelor rămăşiţe din butoi, care să fie făcută tot la INML. Adică reluarea procedurii de expertizare. Asta nu ne opreşte să comandăm o expertiză în afara ţării, lucru care a rămas valabil”, a mai spus Cumpănaşu.

Totodată, Cumpănaşu a afirmat că a solicitat procurorilor DIICOT şi audierea tuturor presupuselor clanuri din Caracal, pentru a se demonstra dacă au avut sau nu legătură cu Gherorghe Dincă.

Cumpănaşu: O vecină a lui Dincă şi încă o persoană au sunat la 112. Alexandra nu a spus „Vine, vine”



Alexandra Măceşanu nu a spus „Vine, vine” atunci când a sunat la 112 şi a spus că a fost violată în casa lui Gheorghe Dincă, ci „Bine, bine”, diferenţa putând modifica ancheta. Unchiul fetei, Alexandru Cumpănaşu, a declarat, miercuri,că cere ca apelurile a două persoane la 112 să fie făcute publice.



Alexandru Cumpănaşu a declarat, miercuri, în faţa DIICOT, că în ziua când Alexandra Măceşanu a sunat la 112 au mai fost înregistrate alte două apeluri, de la o vecină a lui Gheorghe Dincă şi de la o altă persoană, familia solicitând să ştie ce conţin acele apeluri.



„Mai sunt două înregistrări. Asta am cerut eu procurorului general de mai bine de două săptămâni. Sunt două înregistrări, una de la vecina lui Dincă şi încă o persoană care au sunat la 112 în acea seară şi care au legătură cu cauza. Faţă de acele două înregistrări am cerut noi, familia, ca DIICOT să le primească şi să ne spună ce e cu ele. Acest lucru, din câte ştiu eu, nu s-a întâmplat”, a spus Cumpănaşu.



Potrivit acestuia, sunt detalii în apelul la 112 al Alexandrei, care pot schimba cursul anchetei.



„Fac o precizare importantă: Cred că cei care au ascultat prima dată înregistrările şi au dat nişte concluzii au greşit. Am ascultat şi eu înregistrările chiar dacă mi-a fost foarte greu (...). Nu a spus Alexandra nicio secundă <Vine, vine>, ci <Bine, bine>. Este o foarte mare diferenţă în această anchetă. Pentru că <vine, vine> a cam fost terenul pentru a afirma că Dincă că este autorul acestor răpiri şi posibile crime, ceea ce eu nu cred. Fata spune <Bine, bine>, pentru că i se spusese să elibereze linia. Este un lucru important”, a afirmat Cumpănaşu.