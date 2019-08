Întrebată, marţi, într-o conferinţă de presă la Craiova, dacă este mulţumită de ancheta privind cazul de la Caracal, premierul Viorica Dăncilă a răspuns că ancheta este făcută de DIICOT şi nu se poate pronunţa, dar este important ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple şi să existe un consens la nivel naţional între societatea civilă şi partide.

„Ştiţi foarte bine că ancheta este făcută de DIICOT, nu pot să spun eu dacă sunt mulţumită sau nu sunt mulţumită. Pentru mine este important să iau toate măsurile ca cei vinovaţi să plătească, este important să aduc din punct de vedere legislativ acele elemente astfel încât, fie că vorbim de Ministerul Justiţiei, fie că vorbim de situaţiile de urgenţă, fie că vorbim de Ministerul Afacerilor Interne, trebuie să avem aceste reglementări pentru ca astfel de lucru să nu se mai întâmple”, a declarat Dăncilă.

Premierul a spus că a avut discuţii cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu Ministerul Justiţiei şi că sunt pregătite ordonanţele de Guvern pentru situaţii de urgenţă.

„Am vorbit deja cu domnul Arafat, ştiţi foarte bine că este un grup de lucru în subordinea primului ministru. Pentru mine este important să avem un adevărat război împotriva criminalităţii, trebuie să luptăm împotriva corupţiei, e foarte corect, dar trebuie să luptăm şi împotriva criminalităţii. Este foarte important ca pe viitor să am o campanie susţinută împotriva traficului de persoane şi să aduc alături de mine pe toţi cei care vor să ducem această luptă. Este important ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple şi pentru acest lucru cred că ar trebui să existe un consens la nivel naţional”, a spus Dăncilă.

Premierul a mai declarat că va prelua şi propuneri din partea societăţii civile sau din partea partidelor, pentru ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple.

„Nu este corect, nu este uman, nu este de acceptat să încercăm să politizăm un astfel de eveniment tragic. Şi eu sunt mamă, sunt convinsă că toate mamele din România s-au gândit la copiii lor şi în momentul acesta cred că trebuie să gândim din punct de vedere uman dincolo de interesele noastre politice. Eu voi face acest lucru şi toate cele zece puncte pe care le-am enumerat şi am spus că le voi face - am foaia de parcurs pe birou - şi pe toate le voi pune în aplicare. Dacă din partea societăţii civile, dacă din partea altor partide politice care vor lăsa la o parte discursul electoral, vin şi alte elemente, am toată deschiderea să le preluăm. Pentru noi este important ca astfel de tragedii să nu se mai repete”, a mai spus Dăncilă.